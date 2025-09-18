Sudirman dijo que el nuevo estudiante de la primera parte de la Universidad Estatal de Harkat da la bienvenida

Tegal (Antara) – Chancellor of Harkat Negeri University, Sudirman Said, during the opening ceremony of PKKMB 2025 on the Jalan Mataram campus, Wednesday (9/17) congratulated 736 new students in 2025, who came from Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Banyumas, Jepara, Holy, Blitar, Cirbon, Jakarta, NTT a Papua.

«Sé que podría ser que hay una pequeña sensación de estudiar en Tegal en lugar de en PTN o en grandes ciudades. Respondí en voz alta, con orgullo a Tegal, especialmente en la Universidad Harkat Negeri. Porque Tegal es un eje histórico», dijo.

Además, Tegal es una bendición, de modo que su partido hace una ciudad de educación e investigación con especialización marítima.

Durante siglos, el Java -Sea ha sido el mar central del archipiélago. Tomé Pires señaló el puerto de Teteguall (Tegal) como un puerto importante.

Stamford Raffles llamó a Tegal un lugar potencial. «Aquí es donde aprendes del mar, de las comunidades costeras, de la tradición marítima que forma personajes igualitarios y duros», dijo Sudirman.

Tegal es una miniatura de Indonesia: Javanese, Sundanese, China, Hadrami, Kinging, Nusa Tenggara, Sumatra, Sulawesi y otros se encuentran. «Entonces, aprender en Tegal significa aprender sobre Indonesia misma», dijo.

«Este campus se acaba de establecer y usted es la primera generación. ¿Por qué llamamos a esta universidad dignidad del país? Porque la dignidad significa movimiento, aract. Él no es algo tranquilo, es algo que revive», continuó.

La dignidad del país significa que esta nación está en camino a la gloria, la abstinencia, nunca vendida, nunca se detiene.

«Hoy tenemos todo, pero pérdida de dignidad. Luego, la Universidad Harkat Negeri representa un objetivo, de modo que la dignidad del país es revivida por la ciencia, a través de la educación, por el coraje moral», dijo Sudirman.

«Hoy comienzas un largo viaje. El viaje no es fácil, sino lleno de significado. No olvides que las conferencias no están solas para encontrar trabajo. La conferencia es una forma de restaurar la dignidad del país. Con el conocimiento, con coraje, con integridad, te conviertes en una generación de tensión», explicó.

Mientras tanto, Nikho Nur Maulana, presidente del comité PKKMB de la Universidad Harkat Negeri, dijo que el tema de los estudiantes de construcción de PKKMB ‘que estaban autorizados, conectados y relevantes’ y el nombre de la generación de ‘Ashvara Prana’. Ashvara Prana significa personas de las personas de las personas que dan vida y están conectadas.

El estudiante total de 2025 es 668 más la sección adicional de 2024 PKKMB de 68, de modo que un total de 736. PKKMB dura dos días con conceptos, introducción del sistema de educación superior, programas de estudio, movimientos de atención social, educación del carácter, foros inspiradores, bint andangsarist e inauguración e inauguración e inauguración.