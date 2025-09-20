Subasta Gobierno de Batang Regency 10 escalón II Posición

BATANG (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Central Java, inmediatamente subastó 10 posiciones de Echelon II después de un tiempo que habían experimentado una vacante debido a varios funcionarios retirados y algunos otros fueron transferidos a otras funciones.

Jefe del Batang Dwi Riyanto Rays Stources y la Agencia de Desarrollo de Fuentes Humanas (BKPSDM) en Batang el sábado el sábado, dijo que su partido aseguró que su posición desempeñara un papel vital en el servicio

«Espero que el regente pronto se llene este año (vacante). Preparamos la administración de acuerdo con las disposiciones», dijo.

Un total de 10 puestos vacantes son secretario regional, inspección, servicio marítimo y de pesca, PP SATPOL, agencia de comunicación e información, Oficina de Planificación Pública y Planificación Espacial, personal experto, oficina de salud, oficina de vivienda pública y área de liquidación, así como agente de planificación de población y familia.

Según él, el cumplimiento de esta posición no se puede hacer al azar porque hay reglas estrictas que deben ser obedecidas, incluido el mecanismo oficial del gobierno central.

«Hay una disposición mínima de seis meses después de la inauguración, el jefe regional puede inaugurar directamente sin el permiso del Ministerio del Interior. Debemos continuar sometiéndonos a BKN porque tenemos que cumplir con la administración de la aplicación oficial de la Agencia del Personal Estatal», dijo.

Dijo que después de que todos los requisitos administrativos se habían presentado a BKN, el equipo BKPSDM esperaría hasta que la recomendación disminuya y luego comenzara la fase de selección del primer nivel de Liderazgo (JPTP).

La selección, dijo, se ejecutará estrictamente, porque el requisito más importante es la linealidad entre la posición que se utiliza para la historia de la posición, la educación y la competencia de los funcionarios potenciales.

«La prioridad es máxima linealHistorial de posiciones de conexión, conexión de calificaciones educativas, las competencias también hacen una conexión. Esta regla se convierte en un filtro importante para garantizar que cada posición sea ocupada por personas que son realmente competentes «, dijo.

