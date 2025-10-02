Stride to Glory: El espíritu de la carrera saludable y las MIPYS en Purwokerto

PURWOKERTO (Antara) – El nuevo aire del domingo por la mañana en Purwokerto, Banyumas Regency, de lo contrario se sintió el 28 de septiembre de 2025. Miles del sonido de los vítores, la música de aliento, a una sonrisa que rompió de miles de caras marcó el animado sofá de Javfip Run (BJFRF) 2025.

Con el tema «Stride to Glory», este evento en ejecución no es solo una agenda deportiva. Se transformó como una celebración de solidaridad, un espacio inclusivo para saludables juntos, así como un escenario para las MIPYME locales introdujeron sus obras y sabores.

Sendero en una ciudad amigable

Desde el ciego de la mañana, 1,000 corredores de diferentes ciudades han empacado el área de inicio. Algunos vienen con la comunidad actual, también hay familias pequeñas que invitan a sus hijos a correr casualmente. Ningún participante que también participara en este tipo de eventos por primera vez querían sentir la atmósfera de una unión distintiva.

El comité de cinco kilómetros determinado por el comité trajo a los participantes sobre los puntos icónicos de la ciudad de Purwokerto. Shady pesa, rostros amistosos de los residentes que saludaron, a las tensiones de la música regional en varios puntos, aseguran que el viaje se sienta más familiar.

«Cada paso en Purwokerto es cuando recuerda que la ciudad siempre está abierta y llena de energía positiva», dijo un participante de Yogyakarta que vino con su comunidad.

Valoración de líderes regionales

El regente de Banyumas, Sadewo Tri Fastiono, quien publicó inmediatamente a los participantes desde la línea de salida, enfatizó que la presencia de BJFR no solo invitó a la audiencia a vivir de manera saludable, sino que también fortaleció la imagen de Purwokerto como una ciudad amigable y abierta.

«Esto no es solo deporte. Esta es una energía positiva, unión, así como una promoción para Purwokerto. El gobierno local apoya este tipo de actividades con fuerza», dijo.

El Secretario Regional de la Provincia de la Provincia de Java Central de Java Central, que enfatizó el papel de este evento como parte de la serie del Banco de Java Central de Java Central de 2025.

«El objetivo es mejorar el grado de salud pública, que se utilizará para los deportes. Además, el turismo deportivo como este también fomenta la economía local porque invita a muchos visitantes de fuera de la región», dijo.

Filosofía «amistad»

Aunque se mantiene como un evento cálido del evento Marathon Besar, BJFR tiene una filosofía diferente. Este evento no fue diseñado como un evento rápido, sino una celebración de amistad y unión.

El director de Bank Central Java Irianto Harko SapuTro dijo que desde el inicio, el Banco de Java Central quería presentar una experiencia inclusiva. «Todos son libres de celebrar su forma de correr. Algunos son serios, otros están relajados, otros simplemente caminan. Se trata de disfrutar este momento juntos», dijo.

La declaración fue acordada por Antonius Tomy Trinugroho, editor adjunto de Compass Daily Implement. Según él, el poder de este evento en realidad existe en la diversidad. «La amistad es una celebración de solidaridad. La forma en que las personas corren de manera diferente, pero todos los pasos tienen la misma historia: celebrar la amistad», dijo.

Umkm es parte de la historia

En el otro lado de la arena, una fila de carpas culinarias y productos creativos locales roban no menos atención. La atmósfera de BJFR vive cada vez más con el mercado Harmoni, que presenta una variedad de especialidades de Banyumas y productos MIPYME.

Diez inquilinos de Umkm Choice tuvo la oportunidad de mostrar su trabajo, que van desde sabrosos mendoan calientes, pescado horneado dulce, hasta artesanías típicas de bambú. Para muchos participantes, disfrutar de las golosinas de MIPYME después de correr se convierte en una experiencia no menos agradable.

«Esta es una forma tangible de empoderamiento económico de la comunidad. Queremos que cada evento importante del Banco Central de Java tenga valor agregado para la comunidad local», dijo Irianto.

Esta actividad al mismo tiempo marcó la patada del programa Central Java Berdikari, una colaboración entre el Banco Central de Java y el Gobierno Provincial de Java Central. Este programa funciona junto con 46 MIPYME líderes de seis regiones para permanecer acompañadas y fortalecerse por su capacidad.

El ambiente de unión

Para los participantes que hicieron este evento memorable, no solo la ruta, sino también la atmósfera cálida que se sintió durante la actividad.

«Por lo general, correr es sinónimo de competencia, pero se siente más relajado aquí. Podemos detenernos para fotos, saludar a nuevos amigos o simplemente disfrutar de la atmósfera de Purwokerto. Esto es activo que te hace feliz», dijo Fajar, un corredor de Semarang que vino con su esposa.

Muchos residentes locales también pasan a mirar el lado de la carretera, para compartir bebidas frías. Su presencia es una prueba de que el BJFR se está convirtiendo en una propiedad compartida, no solo a los participantes registrados.

Convertirse en un festival

La amistad de Bank Central Java se ejecuta en Purwokerto, finalmente, no solo un evento deportivo, sino también un festival comunitario que une varios elementos: gobierno local, comunidades correctas, residentes, a MIPYME.

En medio del espíritu de «Stride to Glory», este evento demuestra que el deporte puede ser una entrada para cosas más grandes que comienzan a través de la promoción de la ciudad, lo que mejora la economía local al pegamento de la comunidad relacionada.

«Esta no es la última regla, este es exactamente el comienzo. Desde Purwokerto traeremos este espíritu al maratón de Borobudur», dijo Sumarno.

Rastros restantes

Al mediodía, cuando todos los participantes aceptaban la línea de meta, la atmósfera cálida todavía se sentía. Los niños atraviesan el área, la gente está tomando fotos y el aroma culinario de Banyumas de la tienda de mips.

Para Purwokerto, BJFR 2025 dejó más que solo huellas. Dejó una historia sobre una ciudad abierta, una comunidad compacta y un paso conjunto en la dirección de la salud y la independencia económica.

