REMBANG (Antara) – PT Semeng Gresik continúa fortaleciendo el gobierno corporativo al fortalecer la conciencia de la reducción del riesgo al mantener la conciencia del riesgo, la estrategia de riesgo y la evaluación de riesgos que asisten los empleados de Omah SG Breektop, Rempang Factory, jueves (11/9).

El Director de Pt Semeng Gresik Muchamad Supriyadi recibió una declaración en Semarang el lunes enfatizó que la gestión de riesgos es una parte importante de la continuidad de la empresa. Según él, la gerencia, la estrategia y la evaluación de riesgos estructurados ayudarán a las empresas a lidiar con una dinámica comercial cada vez más compleja.

«Los desafíos de mercado cada vez más complejos obligan a cada compañía a seguir siendo sostenibles con diferentes estrategias para reducir el riesgo. Es importante que todas las personas de cemento de Gresik comprendan e implementen constantemente la gestión de riesgos. De esta manera, las empresas pueden mantener la estabilidad operativa y aumentar la competitividad en la industria nacional de cemento», dijo.

Supriadi agregó que el éxito de Sperma Gresik también contribuyó al brillante desempeño del nivel nacional en la implementación de la gestión de riesgos. Esto está demostrado por los cuatro premios más altos que se ganaron durante el evento 2025 de los Premios GRC Top en Yakarta, incluido el prestigioso Premio Golden Trophy por mantener con éxito un título de cinco estrellas durante tres años consecutivos.

Lo mismo también fue transmitido por el Comisionado Presidencial de Pt Spring Gresik, Otok Kuswandaru, explicó que el riesgo es una realidad inevitable, pero debe enfrentarse sabiamente y medir.

«La junta de supervisión da la mayor apreciación a todas las personas de Gresik que siempre se ponen de pie, continúan aprendiendo y transformando más fuerte en cada riesgo. Este espíritu es un capital importante para mantener la sostenibilidad y aumentar la competitividad de la empresa», dijo.

Mientras tanto, el orador profesional de Radian Wicobs International, Deddy Jacobus, enfatizó la importancia de la ubicación y la limitación de riesgo para reducir los posibles efectos negativos que podrían interrumpir las actividades comerciales. «Con esta estrategia, las empresas pueden estar alertas para anticipar obstáculos que pueden ocurrir», dijo.

También enfatizó que las estrategias basadas en datos respaldan la toma de decisiones más inteligentes y adaptativas para los cambios en el mercado.

Además, Deddy explicó que el cumplimiento de las regulaciones, aumentando la resiliencia de la empresa y la optimización del gobierno corporativo que está en línea con el principio del buen gobierno corporativo (GCG) como el pilar más importante de la gestión de riesgos.

«De esta manera, la compañía puede reducir la pérdida potencial y, al mismo tiempo, crear un valor agregado para la sostenibilidad empresarial», dijo.