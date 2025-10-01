Sppg Pekalongan Care para MBG Material Supervisión y distribución

PEKALONGAN (Antara) – La Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición de la Ciudad de Pekalongan (SPPG), Java central, implementó una serie de pasos estructurados para garantizar la seguridad, la limpieza, el cumplimiento de alimentos y la distribución del menú de alimentos gratuito (MBG) para los estudiantes.

«El procesamiento, verificación de materiales, hasta que la preparación de menús de alimentos nutritivos libres se lleva a cabo de acuerdo con las pautas y la dirección del gobierno», dijo el jefe de la ciudad de Sapuro Kebulen Sppg Keuken Pekalongan Ganesh Perma Putri en Pekalongan, miércoles.

Según él, comer siempre viene antes como un intento de mantener la frescura y la calidad.

Para garantizar la calidad del material, dijo, generalmente los ingredientes provienen de la tarde antes de cocinar, y el procesamiento del menú comienza a las 01.00 WIB, empacando a las 06.30 WIB para niños de jardín de infantes y un máximo de 9.30 am CIR.

Dijo que su partido 3,082 beneficiarios, incluidos el jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria, la escuela secundaria/profesional y el B3 (mujeres embarazadas, enfermeras madres y niños pequeños).

En lo que respecta al menú, dijo, la comida estaba regularmente de acuerdo con la dirección del oficial de alimentos en la cocina con un menú variado.

«De hecho, hay información del maestro para que el menú siga el sabor de los estudiantes, como espagueti o hamburguesas. Pero de acuerdo con la última dirección, el menú procesado no debe ser con demasiada frecuencia, por lo que todavía estamos alternando para que los niños estén entusiasmados con comer con un proceso de cocción limpio y seguro», dijo.

Permana Putri aseguró que hasta ahora no hubo casos de salud que surgieran como resultado del consumo de alimentos producido por su cocina.

«Alhamdulillah no hay casos debido al menú de alimentos porque estamos comprometidos a mantener la calidad y la cantidad de acuerdo con la dirección del gobierno», dijo.