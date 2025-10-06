Sppg en Temanggung se cerró temporalmente porque no habría seguido al SOP

TEMANGGUNG (Antara) – La Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en el RegentsChap Temanggung, Midden -Java, fue cerrada temporalmente por la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) porque se sospechaba que no implementar correctamente los estándares de servicio operativo (SOP).

«Por lo tanto, ya hay una carta del centro para cerrar temporalmente, se puede evaluar, puede continuar o detener por completo, veremos la evidencia más tarde», dijo el secretario regional interino del RegentChap Temanggung, Ripto Susilo, el lunes en Temanggung.

Dijo que todos los datos todavía están validados, tanto técnicamente como en términos de números y causas en el campo.

Dijo que solo uno de los cuarenta SPPG que estaban activos en la regencia de Temanggung se cerraron temporalmente.

Dijo que un SPPG Suman 3 Temanggung, entre otros, sirve con alrededor de 970 estudiantes y Suman 2 con alrededor de 1,066 estudiantes.

«Primero validamos, luego estamos celebrando una amplia reunión de coordinación hoy, transferiremos los pasos más tarde», dijo.

Dijo que cuarenta SPPG ahora están activos en Temanggung, mientras que todavía hay alrededor de treinta no operativos.

Lea también: El regente pide a todos los sppgs en kudus que estén equipados con cámaras de CCTV