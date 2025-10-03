Purworejo (Antara) – Unidad de Servicios de Cumplimiento Nutricional (SPPG) Mandiri Nastiti Harapan Mulya en la aldea de Kaliboto, Bener, Purworejo Regency, presenta un menú de solicitud para miles de beneficiarios para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos.

«En este SPPG, los beneficiarios pueden enviar la solicitud de menú deseada, pero aún así cumplir con la adecuación del suministro de energía», dijo el jefe de la Unidad de cumplimiento nutricional (SPPG) Mandiri Nastiti Harapan Mulya en la aldea de Kaliboto, Regencia Purworejo, Adi Chandra.

Sppg Kitchen Mandiri Nastiti Harapan Mulya es una de las favoritas de los beneficiarios porque no solo es alimento bueno y nutritivo, sino que también sirve un menú variado para estudiantes, mujeres embarazadas, madres y niños pequeños.

Él dijo, todos los días esta cocina produce el menú de acuerdo con la mayoría de las solicitudes, para que los beneficiarios no estén aburridos. Además, también comen este alimento con Légido porque el menú varía con una interesante combinación de guarniciones.

«Para que los niños no estén aburridos con los menús que presentamos, y queremos saber cómo saben los niños, de modo que este MBG pueda ser recibido bien recibido por los niños, por lo que cuáles son sus deseos, qué sabor, tratamos de cumplir ese deseo por el requisito al implicar el requisito por el requisito por el requisito de la oferta», dijo aún.

Maestro que es responsable del Programa gratuito de alimentación de nutrientes (MBG) de SMP 19 Purworejo DWI en colaboración con que este MBG podría satisfacer las necesidades nutricionales de los estudiantes para aprender de manera óptima.

Según él, con el cumplimiento de la comida, los estudiantes tienen una fuerte resistencia aliviar la carga económica de la familia.

«Creemos que los beneficios de MBG son muy malos, están acostumbrados a comer comida deliciosa, mientras que tienen muchas vitaminas, especialmente para las verduras, por lo que están acostumbrados a comer verduras todos los días», dijo.

