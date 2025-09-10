Southern Jateng tiene el potencial de fuertes lluvias

CILACAP (Antara) – La estación de meteorología de la Agencia de Meteorología Climatología y Geofísica (BMKG) Tunggul Wulung Cilacap instó al público a ser consciente del potencial de lluvia con regencia intensacap moderada a densa (Java central), especialmente sus alrededores.

Jefe del grupo técnico BMKG de la Estación de Meteorología (Stamet) Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, en Cilacap, dijo el miércoles que el potencial de lluvia era causado por varias dinámicas atmosféricas.

«Nuestro monitoreo muestra que el índice de modo dipolo negativo (DMI) está registrado en menos 1.27 para aumentar la lluvia en el oeste de Indonesia. Además, hay ondas ecatoriales de Rossby que pasan por Java y baja presión en el Sumatran en el suroeste del Océano Índico», dijo.

Según los datos del lunes (8/9), continuó, la región de Cilacap llovió con una intensidad moderada de 23 milímetros después de unos días antes de que las condiciones climáticas fueran relativamente claras a nubladas.

Mientras que el martes (9/9) la lluvia en las áreas urbanas de Cilacap certificadas en el estameto Tunggul incluyó 10 milímetros (incluidas en la categoría de luz), sidareja de 64 milímetros (categoría densa), dayeuhluhur 85 milímetros, categoría gruesa, categoría gruesa, categoría gruesa, categoría Cimosgu -Milimeters).

En los próximos tres días, dijo, se predice que la dirección del viento soplará de este a sur a una velocidad de 5-40 kilómetros por hora, las temperaturas del aire varían de 24-32 grados centígrados y la humedad alcanza el 63-96 por ciento.

«Se predice que el potencial de lluvia moderada a fuerte ocurrirá en los próximos tres días», dijo.

En relación con esto, Teguh atrajo a la comunidad a aumentar la conciencia de la posibilidad de desastres hidrometeorológicos, como inundaciones, deslizamientos de tierra y fuertes vientos.