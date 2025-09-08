Sospechoso de corrupción PD Bkk Klaten fue sentenciado a 3 años de prisión

SEMARANG (Antara) – El Tribunal de Corrupción Semarang lo condenó a 3 años de prisión contra Sri Rahayu, un caso de corrupción acusado en PD BKK Klaten Regency, Central Java, que tuvo lugar en el período 2008 a 2013

La sentencia leída por el juez principal de Suryo Hendratomoko en una audiencia en Semarang el lunes, fue más ligero que las demandas del fiscal durante 3.5 años de prisión.

Además de la sanción de la compañía, el sospechoso también fue sentenciado a Rp50 millones, que, si no se les paga, será reemplazado por una jaula durante 2 meses

«El hecho de que el sospechoso haya sido culpable de violar el Artículo 3 de la Ley Número 31 de 1999, según lo enmendado por la Ley 20 de 2001 con respecto al exterminio de la corrupción», dijo.

En su recital, el juez explicó que el acusado había procesado y pagado el crédito de la sucursal Manisrenggo como ex jefe de la sección de marketing de PD BKK Klaten Branchgo, no de acuerdo con los procedimientos operativos aplicables.

«El sospechoso resultó haber abusado de la autoridad solicitando crédito ficticio, falsificando firmas y pagando, aunque la evidencia vinculante estaba incompleta», agregó.

Según el juez, había 12 clientes cuyos nombres se usaron para enviar los préstamos problemáticos con un valor de RP292 millones

El crédito adoptado por el sospechoso, continuó, finalmente se atascó y no se resolvió.

Las acciones del acusado, continuó, no se consideraron los esfuerzos del gobierno en el exterminio de la corrupción

El acusado también fue sentenciado a una compensación estatal por Rp292 millones que, si no se pagan, reemplazados por una jaula durante 6 meses

Durante el proceso legal, el demandado también pagó plazos junto con la tasa de interés de Rp53 millones, que se calculó como una deducción en el reembolso de las pérdidas del estado.

Con respecto a la decisión, tanto el fiscal como el sospechoso tuvieron la oportunidad de pensar durante siete días.

Lea también: Semarang Airport Sdden -lights a China y Saudi -arabia

