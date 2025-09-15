Solo Safari Agregar Wahana -Games para atraer visitantes

Solo (Antara) – Safari en solitario contribuye a los viajes del juego e intenta hundir el bote para atraer a los visitantes tanto dentro como fuera de la ciudad.

El gerente general en solitario Safari Yustinus Sutrisno en Solo, Central Java, dijo el lunes que el Bumbleboat era una prueba de la dedicación de safari en solitario en la presentación de innovaciones turísticas ecológicas, seguras y relevantes.

«Esperamos que este vehículo no solo contribuya a una experiencia recreativa agradable, sino también al atractivo del solo de Safari se fortalece como un destino principal en Java central», dijo.

Dijo que el vehículo fue diseñado con la ayuda de tecnología ecológica con un sistema de conducción y material de botes que tuvo un impacto mínimo en el ecosistema del lago.

El gerente de marketing en solitario, Safari Reza Salman, Fary, aseguró que el vehículo del lado de viabilidad diera la seguridad de los pasajeros prioridad.

«Hemos realizado una prueba de seguridad durante cinco días desde el 10 de septiembre. La persona que ha probado a nuestro equipo, en principio, SOLO Safari da prioridad a la seguridad», dijo.

Para agregar la emoción, el pasajero del barco en este vehículo puede descartar entre sí a los pasajeros de otros barcos.

Bumble Boat en sí es un suplemento de una serie de viajes que ya existían, incluyendo Jeep Adventure, Scooter Adventure, Speed ​​Land Go Kart, y

Savanna Zipline.

«Para este vehículo nos centramos en las familias y los niños. Los precios de los boletos son Rp. 35,000/persona con una hora de juego de 10 minutos», dijo.