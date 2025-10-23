Solo es la sede de la competencia Internacional de Para Bádminton 2025

Solo (ANTARA) – La ciudad de Solo, Java Central, será la sede de la Competencia Internacional de Parabádminton 2025 los días 29 de octubre y 2 de noviembre.

A través de una declaración escrita recibida por ANTARA, la Fundación Bakti Sport Djarum, Polytron, junto con BWF y NPC Indonesia, colaboraron el miércoles para organizar el Polytron Indonesia Para Badminton International 2025, que tuvo lugar en el Manahan Solo Indoor GOR.

El director presidente de la Fundación Djarum, Victor Rachmat Hartono, dijo que elevar el nivel en Polytron Indonesia Para Badminton International 2025 dio

Esto significa que Indonesia tiene la confianza y la capacidad para albergar el torneo de parabádminton de más alto nivel después de los Juegos Paralímpicos y los Campeonatos Mundiales.

Dijo que el evento también fue el único torneo de bádminton en el calendario de la BWF donde se entregó un premio en metálico al ganador.

«Este es el cuarto año consecutivo que la Fundación Djarum apoya plenamente la implementación del Indonesia Para Badminton International. Es algo de lo que estamos orgullosos ya que este año ha ascendido al Grado 2 Nivel 1», dijo.

Dijo que el aumento de nivel se debió a que Indonesia había podido demostrar un aumento en la calidad general del torneo en comparación con años anteriores.

Dijo que este aumento de nivel también vino acompañado de una competencia acalorada, ya que algunos de los mejores jugadores del mundo participaron en Polytron.

Indonesia Para bádminton Internacional 2025.

Esto está en línea con el objetivo principal de la Fundación Djarum, que siempre está comprometida con apoyar el desarrollo de los atletas para que demuestren sus mejores habilidades en torneos competitivos para lograr actuaciones brillantes en el campo.

«Por supuesto, elevar el nivel de este torneo hará que la atmósfera de la batalla por el podio más alto sea aún más emocionante e interesante. También tenemos la esperanza de que este torneo se convierta en un trampolín para que los atletas alcancen logros aún mayores en el escenario mundial en el futuro», dijo.

Por lo tanto, espera que Polytron Indonesia Para Badminton International 2025 pueda brindar grandes recuerdos a todos los participantes, atletas, funcionarios y todas las partes involucradas.

“Diviértete mientras compites y mantén siempre un buen espíritu deportivo”, dijo Víctor.

El director comercial de Polytron Tekno Wibowo cree que la tecnología no se trata sólo de refinamiento, sino también de usabilidad e innovación. Según él, el deporte tiene el mismo espíritu que la innovación porque ambos requieren perseverancia, espíritu de nunca rendirse y convicción de ir más allá de los límites.

«Polytron lleva el espíritu de ‘Always On’ y se esfuerza por estar siempre presente, animar y iluminar a todos aquellos que quieren seguir adelante. Nos sentimos honrados de poder apoyar la implementación del Polytron Indonesia Para Badminton International 2025, un evento que representa coraje, resiliencia y un espíritu inclusivo sin límites. Nuestro apoyo no es solo la participación, sino también una verdadera forma de compromiso con la igualdad y para apoyar un acceso más amplio a los deportes. escenario.» dijo.

Espera que el torneo sea un escenario para que atletas extraordinarios demuestren que las limitaciones no son una barrera, sino una fuerza.

La subsecretaria general del Comité Paralímpico Nacional de Indonesia (NPC), que también es presidenta del Comité Organizador de Polytron Indonesia Para Badminton International 2025, Rima Ferdianto, dijo que este torneo es un evento importante para ganar puntos para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 y para los preparativos para los XIII Juegos Paralímpicos de la ASEAN, ya que el estado de este campeonato tiene un título de nivel 1.

Por eso esperamos que todos los atletas puedan utilizar sus mejores habilidades para conseguir los puntos más altos.

“Esperamos que este torneo sea útil para apoyar a los atletas de bádminton a continuar participando en sus esfuerzos por alcanzar sus más altos sueños, por supuesto en los próximos Juegos Paralímpicos de 2028 en Los Ángeles”, dijo.

Además, dijo, la competición también podría ser una preparación antes de que los atletas participen en los Para Juegos de la ASEAN en Tailandia en enero de 2026.

«Damos la bienvenida a todos los participantes a la ciudad de Solo y que tengamos una buena competencia. ¡Mantengamos alto el espíritu deportivo!» dijo Rima.

Mientras tanto, la Federación Mundial de Bádminton (BWF) ha aumentado el estatus del torneo a Grado 2 Nivel 1 este año, en comparación con el Grado 2 Nivel 2 anterior. Además, los organizadores también han aumentado el premio total a 15.000 dólares desde los 10.000 dólares del año pasado.

El aumento de nivel también está en línea con el aumento en el número de países participantes de diez países anteriores a ahora 24 países que compiten por el podio más alto en el Polytron Indonesia Para Badminton International (PIPBI) 2025.

Los países participantes incluyen Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, China, Taipei Chino, Dinamarca, Egipto, Inglaterra, Francia, Alemania, India,

Italia, Malasia, Nigeria, Perú, Singapur, España, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, América

United, Gales y la anfitriona Indonesia.

PIPBI 2025 competirá en 22 categorías, incluidos individuales masculinos y femeninos en seis categorías cada una, dobles masculinos en cuatro categorías, dobles femeninos en tres categorías y dobles mixtos en tres categorías con clasificaciones WH 1, WH 2, SL 3, SL 4, SU 5 y SH 6.