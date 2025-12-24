SMP 1 Kudus Theatre y SMA 1 Bae son los mejores en FTP XV Theatre 2025

Kudus (ANTARA) – El grupo de teatro de SMP Negeri 1 Kudus y SMA Negeri 1 Bae, Kudus Regency, Java Central, fue nombrado mejor teatro en el XV Djarum Theatre Student Theatre Festival (FTP) 2025, que tuvo lugar desde principios de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2025.

Uno de los miembros del jurado de FTP.

«Cada actuación de los participantes es un testimonio no sólo de la técnica, sino también del entusiasmo, el coraje y la honestidad que aportan al escenario. Los estudiantes no sólo interpretan papeles, sino que realmente cuentan historias desde el corazón. Esto demuestra que el Festival de Teatro Estudiantil no es sólo un espacio de aprendizaje, sino un espacio para el nacimiento de futuras generaciones de artistas que traerán un nuevo aliento al mundo de las artes escénicas de Indonesia», dijo.

Además de elegir a SMP 1 Kudus y SMA 1 Bae como los mejores teatros para niveles de secundaria y preparatoria, también eligieron su teatro favorito, que es SMP 2 Kudus y SMA 1 Bae a nivel de preparatoria.

Aparte de la categoría de mejor grupo, FTP

Mientras tanto, el director del programa de la Fundación Bakti Budaya Djarum, Renitasari Adrian, dijo que el Festival de Teatro Estudiantil es una forma de coherencia y amor de la generación joven por las artes escénicas teatrales, pero también es un paso importante para el futuro de la industria de las artes escénicas en Indonesia.

«La preservación y el avance de las artes teatrales en Indonesia no se pueden lograr sin el compromiso de los artistas escénicos y la regeneración de la generación joven que ama las artes escénicas. FTP no es sólo un escenario para representaciones, sino también un lugar para que los estudiantes se desarrollen e inspiren a otros estudiantes a involucrarse en el mundo del teatro», afirmó.

ftp

El Festival de Teatro Estudiantil, un espacio para la apreciación y el desarrollo de la creatividad teatral para los estudiantes de Kudus Regency, está entrando en su decimoquinto año de implementación y tiene como tema la Estética Corporal Artística. En el festival participaron un total de 42 grupos de teatro de estudiantes de secundaria o equivalente y secundaria o equivalente.

Todos los participantes pasaron por la ronda preliminar que se llevó a cabo del 3 al 15 de noviembre de 2025. El proceso de evaluación fue llevado a cabo por dos equipos de jurado divididos según el nivel educativo para garantizar una evaluación integral y equilibrada. El jurado a nivel de secundaria incluyó a Wijayanto Franciosa, Luna Kharisma y Rudi Iteng, mientras que a nivel de secundaria participaron Yogi Swara Manitis Aji, Alfiyanto e Idham Ardi Nurcahyo.

A través del tema Estética Artística del Cuerpo, FTP XV invita a los participantes a explorar e interpretar el cuerpo como el medio más importante en las representaciones teatrales, tanto como expresión individual como parte del trabajo colectivo. Este tema enfatiza la importancia de la conciencia del movimiento, el gesto, el ritmo y la presencia del cuerpo en el escenario como elementos artísticos que construyen significado y armonía.

Como parte de la serie de festivales, la Fundación Bakti Budaya Djarum, junto con Titimangsa y el Teatro Djarum, también celebraron un Taller de formación de estudiantes (Lokapijar) en abril de 2025. A este programa de tutoría asistieron 114 escuelas y tenía como objetivo fortalecer la preparación escolar en la creación y puesta en escena de obras teatrales.

La orientación se realiza a través de dos sesiones de coaching. La primera sesión de coaching tendrá lugar los días 8 y 12 de septiembre de 2025 en Kudus y contará con la participación de representantes de docentes de cada escuela. Mientras tanto, la segunda sesión de coaching se llevará a cabo los días 6 y 8 de octubre de 2025 en cada colegio participante, con una agenda de exhibición, evaluación y enriquecimiento.

Después de pasar por un riguroso proceso de evaluación, los jueces determinaron el mejor grupo de teatro para avanzar a la ronda final, que se llevará a cabo del 19 al 21 de diciembre de 2025 en GOR Kaliputu Djarum Arena 2, Kudus.

La ronda final también estuvo amenizada por la actuación de una estrella invitada del Teatro Lentera de Jepara y por la colaboración de Titimangsa con ex alumnos del Festival de Teatro Estudiantil de años anteriores.