SMK Pancasila 4 Baturetno Instillt Instillt Tax Concept temprano

Wonogiri (Antara) – SMK Pancasila 4 Baturetno Wonogiri Regency, Java Central aumenta la comprensión de los impuestos a la generación más joven desde una edad temprana.

El jefe de Pancasila 4 Escuela Vocacional Baturetno Agus Marhadi, SE, MM, dijo el martes que la educación vocacional en Indonesia estaba obligada a producir graduados que estaban listos para trabajar, así como problemas públicos.

Su fiesta responde que necesitan y organiza un programa de maestros invitados con un tema especial de la comprensión de los impuestos.

Ubicado en el Salón de SMK Pancasila 4 Baturetno, cientos de estudiantes siguieron con el tema principal en la Institución Contable y Finanzas (AKL) la explicación de los impuestos individuales y el impuesto de las corporaciones. El material se suministra con una aplicación, de modo que los estudiantes no solo estudian la teoría, sino que también entienden cómo se aplica el sistema fiscal en el mundo real.

«En las escuelas profesionales, no solo los maestros son maestros, sino que en escuelas profesionales, también traemos oradores del sector privado o del gobierno, de modo que el conocimiento de que los estudiantes puedan estar completos, usted está preparado después de la graduación, se puede decir que es Khatam y tiene habilidades y conocimientos suficientes como graduados contables», dijo.

El evento presentó a Fiki Hidayat, S.AK., M.AK., CA., Director de Semestax Consulting como persona de recursos. Con una larga experiencia en el campo de los consultores fiscales y contables, Fiki compartió una perspectiva práctica que rara vez se encontraba en el aula.

Explicó ejemplos de casos simples, como cómo se aplica el cálculo del impuesto sobre la renta a los empleados con salario mensual, sobre cómo las MIPYMES calculan sus obligaciones fiscales. Los estudiantes escuchan atentamente, registran fórmulas y presentaron flujo de cálculo.

Con este paso, SMK Pancasila 4 Baturetno confirmó su posición como una escuela profesional que no solo se centró en las habilidades técnicas, sino también en la alfabetización pública que era importante para la vida de las personas.