Smart Fertility Clinic Open FIVS en Semarang

SEMARANG (Antara) – Smart Fertility Clinic, miembro del Grupo de Hospital Primaya, uno de los centros de servicio de fertilidad en Indonesia, ahora abre oficialmente su última sucursal en la ciudad de Semarang, con uno de sus programas superiores es la FIV.

La directora de PT Smart Fertility Indonesia, Dra. Laura Leandra S, en Semarang, dijo el viernes que la apertura de la ubicación era una obligación real para expandir el acceso a los servicios de fertilidad en alta calidad para las personas en Indonesia, especialmente en la región central de Java.

Smart Fertility Clinic Semarang es una de las clínicas de fertilidad más completas al presentar las últimas instalaciones y tecnología, a saber, la incubadora de lapso de tiempo, evidencia MIRI, ICSI, IMSI, análisis de cromosomas modernos con el método PGTA / PGT -M, ERA / MIRA para transferencias de embrio óptimas, transferencias de embrio -oocíes, a la preservación de oócicos de oocíes, a PRP Endometri.

La inauguración de la Clínica Semarang Smart Fertility tuvo lugar en el Hospital Primaya en Semarang, caracterizado por mantener programas de inauguración suave y de entrevistas inteligentes destinadas a dar educación sobre la fertilidad a los posibles padres.

La rama más nueva es la cuarta clínica de la red de clínica de fertilidad inteligente, que anteriormente estaba presente en Primaya FIV Makassar, Clínica de Fertilidad Smart North Bekasi y Smart Fertility Clinic Evasari (Central Yakarta).

«Vemos a muchas parejas de Semarang y sus alrededores que tienen que viajar lejos a las grandes ciudades e incluso en el extranjero para someterse a un programa de embarazo. Con la presencia de la clínica de fertilidad inteligente en Semarang, esperamos que este proceso se pueda hacer de manera más cómoda, de manera más eficiente y permanecer con la mejor calidad de servicio», dijo.

Según él, la necesidad de servicios de fertilidad y programas de FIV (FIV) en Yakarta y las áreas circundantes es muy alta, y esto está en línea con el potencial que posee la ciudad de Semarang.

Con una gran población y porcentajes nacionales de infertilidad que compensan

11-12 por ciento en el ahorro de edad fértil, la clínica de fertilidad inteligente es optimista de que la sucursal de Semarang puede operar a más de 1,000 pacientes con programas de fertilidad cada año, incluidos los programas de 250 a 300 FIV (FIV).

La clínica también se centra en la tasa de éxito del programa de FIV por encima del 50 por ciento, de acuerdo con los estándares internacionales que la distinguen de otras clínicas de FIV.

«Además de la última tecnología, nuestro programa de servicio también es muy holístico, no solo limitado a la FIV, sino también al problema de la fertilidad en general para ingresar al período menopáusica», dijo Laura.

Figuras de fertilidad y FIV indonesia, así como el fundador de Smart FIV, a saber, el Prof. DR. Dr. Dr. Budi Wiweko, Spog, MPH, subsp. Fer, Franzcog (Hons), FICRM dijo que los factores que influyen en la fertilidad pueden surgir de los factores de las mujeres, como los trastornos menstruales, los miomas, los quistes, el bloqueo de las trompas de Falopio o los factores de la cónyuge, como los trastornos de los espermatozoides y los trastornos de la eliminación de los esperma.

«La FIV o la fertilización in vitro (FIV) es el método de reproducción artificial más efectivo. Este método es cada vez más popular en Indonesia, como lo demuestra la gran cantidad de FIV que se realizará en 2023 con más de 14,000 ciclos», dijo.

Mientras tanto, el CEO del grupo de hospital Primaya Leona A. Karnalib dijo que la presencia de la clínica de fertilidad inteligente en varias grandes ciudades de Indonesia es una forma tangible del uso de Primaya para responder las necesidades de los servicios de fertilidad que continúan aumentando.

«La presencia de la clínica de fertilidad inteligente en diferentes ciudades de Indonesia es una prueba de nuestra dedicación para continuar creciendo de acuerdo con las necesidades del pueblo indonesio», dijo.