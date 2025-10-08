SMA Pradita Dirgantara Boyolali es parte del programa de la Escuela Garuda Transformasi

El Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono (cuarto desde la izquierda), acompañado por el Director Jefe y Desarrollo de SMA Pradita Dirgantara, Ari Presmena Tarigan (tercero desde la izquierda), habla con los estudiantes durante el evento Conociendo la Escuela de Transformación Garuda en SMA Pradita Dirgantara, Boyolali, Java Central, el miércoles (08/10/2025). SMA Pradita Dirgantara es una de las 12 escuelas en Indonesia que se introdujo como el programa de la Escuela Garuda Transformasi a través de la implementación del Bachillerato Internacional (IB), Cambridge, Merdeka Curriculum y el plan de estudios ASP.NET, que se espera que pueda mejorar la calidad del aprendizaje y producir estudiantes de posgrado que puedan competir en universidades nacionales e internacionales. ENTRE FOTOS/Mohammad Ayudha/tom.