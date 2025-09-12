Skk Migas y el gobierno provincial de Java Central acordaron optimizar los pozos petroleros de la gente

SEMARANG (Antara) – El Gobierno Provincial Central de Java junto con Skk Migas Java Bali Nusa Tenggara (Jabanusa) acordó acelerar la optimización del potencial de los pozos de petróleo de las personas y los viejos pozos en la región.

Esto fue transferido por el diputado de la explotación de Skk Migas, Taufan Marhaendrajana, después de reunirse con el gobernador central de Java, Ahmad Lutfi, en Semarang el jueves.

«Acordamos acelerar la optimización del potencial de petróleo y gas en Java central con respecto a los pozos BUMD, KUD y MIPYME, incluida la exploración de los potenciales existentes», dijo.

La optimización es como una implementación de la regulación ministerial de ESDM (Permen) número 14 de 2025 con respecto a la cooperación en la gestión de las áreas de trabajo para aumentar la producción de petróleo y gas.

Dijo que la optimización no solo era en forma de activación de pozos de aceite comunitario y pozos antiguos, sino también la posibilidad de cooperación con terceros con respecto a la ayuda tecnológica en el desarrollo del potencial de petróleo y gas.

En esa optimización, dijo, el esfuerzo por ser entregado fue un inventario. Después de registrarse los pozos, se registra en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales.

Además, los gerentes son nombrados en cada distrito/ciudad, tanto BUMD, KUD como MISMES, para que puedan operar de inmediato.

«Esta gestión es importante, de modo que más tarde las actividades de los pozos de las personas se pueden ajustar en términos de su seguridad. También cómo es el cumplimiento técnico para cumplir con los requisitos», dijo.

Además, el tema del número de Permen 14 2025 también impide la perforación de nuevas fuentes de petróleo por parte de la comunidad.

En esa oportunidad, Skk Migas también apreció los pasos del gobernador Ahmad Luthfi, quien había instruido que no debería haber una nueva perforación de pozo que otras regiones esperen.

Mientras tanto, Java Central -Gobernador Ahmad Lutfi apoya los esfuerzos para acelerar la optimización de las revistas comunitarias y pedirle a SKK Migas que acelere al equipo formado para estos fines por el gobierno provincial central de Java para estos fines.

«Pedimos ser guiados. Esto es bueno, no solo para los ingresos originales regionales (PAD) sino directamente a la comunidad y apoya la energía de sí misma», dijo.

El jefe de la Oficina de Energía de Recursos Minerales de la Provincia Central de Java (ESDM) Agus Sugiharto agregó que el potencial de los pozos de petróleo comunitario en Java central era bastante grande.

Se incluye mientras hay alrededor de 5,300 pozos, y la mayoría se puede encontrar en la región de Blora. Otros lugares están en Kendal, Batang, Boyolali, Shards, Rembang y Jpara.

Regrabará estos pozos para que puedan ser optimizados, tanto en términos de medio ambiente, técnico como de seguridad.

Además, habrá una reunión conjunta entre el equipo bajo el mando del gobernador Ahmad Lutfi y Skk Migas en el futuro cercano. La reunión fue para la socialización y discutió asuntos técnicos.

