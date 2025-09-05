Sivitas académicas sindp transmite llamadas de paz

SEMARANG (Antara) – Comunidad Académica de la Universidad Semarang Diponegoro que compone el canciller, el vicecanciller, todos los decanos, decanos adjuntos, consejo de profesores, cuerdas académicas, consejos de gerentes y estudiantes juntos reunieron cinco puntos de burbujas pacíficas.

La llamada pacífica fue leída directamente por el Rector del Prof. DR. Suharnomo, junto con la comunidad académica de inhip en Widya Purata Field, Undip, el jueves por la tarde.

«La Universidad de Diponegoro se ve con grandes preocupaciones sobre el desarrollo de la situación política y social en Indonesia, especialmente relacionadas con manifestaciones que recientemente causaron víctimas», dijo.

Hay cinco puntos en una llamada pacífica que se confirma, a saber, la primera entrega de condolencias por las muertes en la manifestación que tuvo lugar.

«En segundo lugar, con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, instó a priorizar siempre enfoques convincentes, humanistas y proporcionales para mantener el orden», dijo.

En tercer lugar, enfatice que las manifestaciones son una forma de libertad de expresión garantizada por la Constitución, pero debe ser suministrada, debe ser entregada pacíficamente, mantener la Hermandad y evitar la violencia.

Cuarto, recordando al gobierno y al DPR que cancelen la política que no está a favor de la justicia, ampliando la brecha, la continuidad de la democracia y un sistema medio social amenazan.

«Quinto, alienta al gobierno y al DPR a escuchar realmente las ambiciones de la gente, así como la política de reforma abiertamente, transparente y responsable de la realización de una democracia saludable y honesta», dijo.

Suharnomo explicó que si una institución terciaria tenía la responsabilidad moral de mantener al público, por lo que Sintip sintió la necesidad de expresar una llamada pacífica.

«Esta voz no es solo una voz académica, sino un llamado del corazón para aliviar las linternas humanitarias en medio de la oscuridad, y para recordarnos que el futuro de la nación solo puede construirse sobre la base de la justicia y la hermandad», dijo.

Mientras tanto, el presidente de los sindip BEM, Aufa Atha Ariq Aoraqi, expresó su aprecio por todos los académicos que dan la condición de esta nación al expresar el llamado de la paz.

En la manifestación que tuvo lugar hace algún tiempo, dijo, hubo al menos 100 estudiantes arrestados por la policía, pero recientemente habían sido liberados.

Aunque se ha publicado, AUFA dijo que los 10 estudiantes aún tenían que estar obligados, por lo que continuarían comunicándose con la policía para aclarar el procedimiento relevante.

Lea también: Unnes mencionó el rendimiento académico del fallecido IKO está bastante orgulloso