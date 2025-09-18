Semarang (Antara) -Criclo, una compañía de soluciones de habilitación de comercio electrónico presenta el mercado de Go-to-to-Go-to-Go-to-Go-to (MOGTM), una estrategia que conecta a las marcas con distribuidores locales para expandirse y alcanzar el mercado de manera más eficiente y acercar los productos a los consumidores en diferentes regiones.

El director de operaciones de Sirclo Danang Cahyono explicó el jueves en un comunicado en Semarang que la economía digital de Indonesia crecería de manera sostenible si la solución presentada estuviera de acuerdo con la realidad del archipiélago.

«Es por eso que Sirclo trabaja junto con distribuidores locales fuera de Jabodetabek para acelerar la distribución, abrir nuevas oportunidades en los ecosistemas en línea, así como con un motor de crecimiento económico regional», dijo.

Dijo que Indonesia tiene un potencial económico digital muy grande con un estimado de 360 ​​mil millones de dólares estadounidenses en 2030, pero la diferencia de acceso sigue siendo un gran desafío.

Para muchas marcas, la pérdida de distribución en grandes ciudades, en particular Jabodeta Bek, hace que los costos logísticos fueran más altos, mientras que los consumidores en el área tienen que soportar los costos de envío y una larga duración de envío.

Según él, estas condiciones no incluyen completamente el potencial de crecimiento del comercio electrónico fuera de la ciudad metropolitana y se operan de manera óptima, aunque la demanda aumenta.

Los datos internos de Sirclo notaron, durante 2024, el número de transacciones de Java fuera de Java aumentó casi 9 veces en comparación con 2020, mientras que el número de consumidores creció 8 veces.

«Esta cifra confirma que las personas en diferentes regiones son cada vez más activas en las compras en línea, de modo que las necesidades de distribución que son poetas, más rápidas y más eficientes, son cada vez más urgentes», dijo.

En las islas con más de 17,000 islas, dijo, sus costosos costos de envío y sus largos tiempos de envío a menudo los obstáculos más importantes.

A través de la estrategia MOGTM, SirCLO ayuda a extender la marca de ventas en línea a las regiones de nivel 2 y 3 mediante el uso de redes de distribuidores locales a través de tecnología integrada -Cosystems.

El producto no solo se centra en el pico Jabodeta, sino que también se asigna a la casa del distribuidor local en diferentes regiones.

Con este enfoque, se pueden lograr pedidos desde la ubicación más cercana, de modo que los costos de envío caen, el tiempo de entrega más corto y los consumidores en los Nivel 2 y 3 pueden experimentar una experiencia de compra digital más equivalente.

«Las marcas ahora pueden aplicar el modelo MOGTM para llegar a mercados que anteriormente eran difíciles de acceder», dijo.