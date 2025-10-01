Sin semarang anestesiología de anestesiología fue sentenciado a 2 años de prisión

SEMARANG (Antara) – Presidente del Programa de Investigación de Anestesiología en la Facultad de Medicina, Universidad Diponegoro, Semarang Taufik Eko Nugroho, fue sentenciado a 2 años de prisión en un caso de extorsión del Programa de Educación Doctorada Especializada (PPDS) en el período 2018 a 2023.

La sentencia leída por el juez principal: Judge -Judge Muhammad Djohan Arifin en una audiencia en el Tribunal de Distrito de Semarang el miércoles, fue más ligero que los requisitos del fiscal público durante 3 años de prisión.

El juez estuvo de acuerdo con la prueba del artículo del fiscal público en el caso.

«El hecho de que el sospechoso haya sido culpable de violar el artículo 368 del párrafo 2 con respecto a la extorsión y continuó», dijo.

En consideración, el juez opinó que se demostró que el acusado había ordenado a los estudiantes de anestesia por PPDS depositar una suma de dinero llamado costos de educación operativa.

El juez evaluó que había una relación de poder jerárquico que llevó a los médicos residentes no podía rechazar la recaudación de dinero destinado al examen del examen.

El dinero total recaudado en el período 2018 a 2023 alcanzó Rp2.49 mil millones.

En su consideración, el juez evaluó que las acciones del sospechoso no apoyaban al gobierno en la realización de la administración de educación amigable y asequible.

«El sospechoso fue complicado al proporcionar información», agregó.

En el caso, el tribunal también juzgó al personal administrativo del programa de investigación del anestesiólogo en la Facultad de Medicina sin semarang, Sri Maryani.

Sri Maryani, a quien recibió instrucciones de recibir un pago inicial de los costos educativos del tesorero del residente de PPDS, fue sentenciado a 9 meses de prisión.

Según la decisión, tanto el sospechoso como el fiscal expresaron sus pensamientos.



