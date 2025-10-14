Sin objetivo, KONI Jateng convirtió el Kudus Martial Arts PON 2025 en un evento de evaluación

Kudus (ANTARA) – El Comité Nacional de Deportes de Indonesia (KONI) de la provincia de Java Central no ha fijado un objetivo para la participación de sus atletas en la Semana Nacional de Deportes de Artes Marciales (PON) 2025, que se llevará a cabo en Djarum Arena Kaliputu, Kudus Regency.

«La participación esta vez se centra más en un intento de mejorar los resultados del PON anterior», dijo el martes en Kudus el presidente de KONI Central Java, Bona Ventura Sulistiana.

Dijo que participó en el PON de artes marciales para mejorar el rendimiento del XXI Aceh-North Sumatra PON 2024, porque los atletas de Java Central anteriormente no habían tenido tiempo de maximizar su preparación, y esta vez intentaron mejorarla.

Según él, todas las provincias tienen relativamente el mismo tiempo de preparación, es decir, sólo unos cuatro meses, lo que significa que KONI Central Java no se atreve a aspirar a resultados demasiado altos.

«No nos atrevemos a fijarnos grandes objetivos, dado el corto tiempo de preparación. Damos prioridad al principio de sostenibilidad. Creo que todas las provincias van al mismo ritmo», afirma.

Sin embargo, KONI Central Java sigue siendo optimista sobre el potencial de varias de las principales artes marciales. Mientras tanto, los principales deportes de Java Central, dijo, son el wushu y el taekwondo.

También dijo que el impulso de la acogida traerá sus propios beneficios para los atletas de Java Central.

«Se nos facilita el uso de las instalaciones de entrenamiento en el GOR y esa es una de nuestras ventajas como anfitriones», dijo.

Después de este desempeño, KONI Central Java planea realizar una evaluación integral para mejorar el sistema de entrenamiento en el futuro.

«El siguiente paso es la evaluación. Aprenderemos del proceso actual. Esperamos que el desarrollo deportivo pueda continuar alcanzando un nivel superior, no sólo los Juegos SEA o los Juegos Asiáticos, sino también los Juegos Olímpicos», afirmó.

En PON en Aceh-Sumatra del Norte, Java Central ocupó el quinto lugar en la clasificación final con 71 de oro, 74 de plata y 115 de bronce.

Mientras tanto, en el ranking de medallas de la Semana Nacional de Deportes de Artes Marciales Kudus 2025, Java Central ocupa actualmente el quinto lugar con 22 medallas, incluidas tres medallas de oro, ocho medallas de plata y 11 medallas de bronce.

Lea también: El contingente de DKI Jakarta convierte a PON Martial Arts en un evento de preparación para PON 2028