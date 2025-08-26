Sin embargo, la seguridad digital de capacitación escolar vocacional para la comunidad circundante

SEMARANG (Antara) – Universidad Diponegoro (DNEP) Semarang a través del Programa de Estudio (Programa de Estudio) de Información y Relaciones Comunitarias ofrece capacitación de seguridad digital para la comunidad en el campus.

Secretario del Programa de Estudio de Información y Relaciones Públicas de la Escuela Vocacional (SV) sin jazzimul Husna, en Semarang, Java central, el martes, la capacitación fue apoyar la alfabetización digital segura e inclusiva para la comunidad.

Dijo que la capacitación titulada «Mantenimiento de familias en CyberSlinth: la construcción de la alfabetización de seguridad digital para el acceso a la información y el empoderamiento en oportunidades digitales» fue dada por el grupo de estudiantes y relaciones públicas de programas de estudio estudiantil.

Según él, el objetivo de la actividad de la aldea de Tembalang, Semarang, en el entorno del campus, era un socio estratégico para fortalecer la resistencia digital de la familia.

Con el aumento del acceso a la tecnología, dijo, es importante que tengan una comprensión suficiente de la seguridad digital y la tecnología productiva.

A través de un enfoque interactivo, continuó, estas actividades incluyen capacitación en alfabetización digital, discusiones grupales, simulaciones de casos y la distribución del material educativo que se adapta a las necesidades de la familia.

El material proporcionado incluye la prevención de fraude en línea y hoaks, manteniendo la seguridad familiar, paternidad Digital, así como el uso de oportunidades de negocios digitales desde el hogar, como las MIPYME, revendedorO contenido del creador.

«Esta actividad refleja el papel activo de los estudiantes como agentes de cambio, que no solo se centra en la teoría en el campus, sino que también contribuye considerablemente a la comunidad», dijo.

Dijo que la alfabetización de seguridad digital es ahora una necesidad básica para cada familia.

Con las habilidades adecuadas, según él, las familias no solo están protegidas contra los riesgos del ciberespacio, sino que también pueden beneficiarse de las oportunidades digitales para crecer y desarrollarse, desde encontrar información confiable hasta explorar compañías digitales independientes desde el hogar.

«Esperamos que la capacitación ofrezca grandes beneficios para los habitantes de la aldea de Tembalang y la sinergia entre la comunidad académica y la comunidad se fortalecerá en el apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG)», dijo.

Lea también: Dos programas de estudio para una escuela vocacional sin disipación de acreditación superior de Lam Teknik