Simulación policial de seguridad de manifestación, anticipando disturbios

KUDUS (Antara) – Los oficiales de policía de Kudus Resort, Central Java, realizaron una simulación de seguridad de manifestación en la Plaza Santa como un paso para anticipar la posibilidad de disturbios en el área el lunes.

En una simulación exhibida por cientos de personal policial en Kudus Square el lunes, comenzando con la acción pacífica de los residentes al potencial de acciones caóticas.

«Este ejercicio es un paso concreto para garantizar la voluntad del dispositivo al monitorear la entrega de opiniones en público», dijo el chef de la policía de Kudus, Heru Dwi Purnomo en Kudus.

En la actividad, involucrando a 400 personal de la Sagrada Policía que fueron reforzados por elementos del TNI, el transporte de transporte (lavado) y la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP).

Lea también: Lapas en Nusakambangan y Cilacap anticipan en disturbios entre el desgaste

Explicó que la simulación no era solo un lugar para mantener las posibilidades, sino también un medio para mejorar las habilidades de todo el personal cuando se trata de la entrega de opiniones en público.

«El objetivo es entrenar y mejorar las habilidades del personal. Entonces, si hay una demostración en el futuro, estamos listos para asegurar bien», dijo.

Aunque preparar los pasos tácticos para anticipar si la acción condujo a anarquistas, enfatizó que la Policía Nacional siempre presentaba el enfoque humanista.

«La Policía Nacional todavía respeta los derechos de la comunidad en la transferencia de ambiciones, siempre que se lleva a cabo de manera ordenada y de acuerdo con las reglas», dijo.

En la simulación, se demuestra un escenario de seguridad masiva, incluidos los esfuerzos de negociación para ser tratados si se produce una escalada.

«Nuestro principio más importante continúa priorizando las actitudes humanistas para tratar con la sociedad», dijo.

También transfirió una apelación a la comunidad santa para mantener siempre una situación favorable e invitar a la comunidad a expresar sus opiniones de una manera buena, ordenada y pacífica.

«La Policía Nacional junto con el TNI y las agencias relacionadas siempre estarán listas para protegerse para crear una situación segura y favorable», dijo.

Lea también: 64 heridos durante la manifestación. Pati

Leer también: Cientos de residentes demuestran la reparación de la línea Pantura Batang

Leer también: FMBB demuestra fuera de la valla del Templo Borobudur