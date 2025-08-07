Simega, los esfuerzos del Ayuntamiento de Pekalongan para mejorar la calidad del servicio

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Pekalongan, Central Java, lanzó la aplicación del Sistema de Información de Gestión de Información de Innovación Digital (SIMEGA) en un intento por mejorar la calidad de los servicios públicos y al mismo tiempo fomentar la eficiencia de la gestión de los estudiantes.

El jefe de la Oficina de Comunicación e Información de la Ciudad de Pekalongan, Arif Karyadi en Pekalongan, dijo el jueves que esta solicitud estaba equipada con una función de informes automáticos, para que ayudara a coordinar y el servicio interno.

«Este sistema se ha desarrollado para facilitar el proceso de gestión de estudiantes, tanto del nivel de estudiantes de secundaria y estudiantes en estudiantes de secundaria y estudiantes», dijo.

Según él, la aplicación Simega es el resultado de la cooperación entre la agencia de comunicación e información de ASN con el equipo, así como el apoyo de los estudiantes de la ciudad de Pekalongan del Instituto Widya Pratama (IWIMA).

«Apreciamos a los estudiantes de IWIMA que contribuyeron durante la pasantía, especialmente por la cooperación en la realización de la solicitud de Simega», dijo.

El que fue acompañado por el Secretario Totok Tri Haryanto esperaba que el desarrollo de esta aplicación no se detuviera aquí, pero podría estar lleno de funciones adicionales como la columna de trabajo de pasantía.

«Esperamos que esta aplicación no solo sea igualmente útil, sino que todavía se use y se actualice a largo plazo», dijo.

Según él, la aplicación Simega está diseñada para ofrecer dos partes, a saber, pasantías internas y aprendices externas.

Esta aplicación, dijo, presenta un tablero de estadísticas de datos de pasantías en la Agencia del Ministerio de Comunicación e Información, que muestra datos de los participantes sobre la base del estado (actualmente en la doctrina o completada), siempre que la escuela o el campus, la ubicación, la asignación.

«Lo interesante es que esta aplicación ofrece una función para la hoja de evaluación digital que puede ser llenada por mentores o compañeros. El componente de evaluación incluye disciplina, creatividad, comunicación, habilidades técnicas, presencia, presentaciones, hacia la actitud de los participantes», dijo.