Silicon Valley Print Superior HR en Solo Raya

SOLO (Antara) – Silicon Valley Solo Educational Education Institute está listo para imprimir recursos humanos superiores (recursos humanos) en la región Solo Raya, especialmente en el campo de la tecnología de la información.

En este caso, la institución educativa trabaja junto con el CEO de Virtuals y Parallaxnet Visionary que ofrece educación, por lo que los estudiantes son la oportunidad de construir ecosistemas.

El CEO de Virtuals y Parallax Network Visionary detrás de Silicon Vallry Indonesia Mazhar Durrani al margen de la socialización en solitario, Java central, en este caso que su partido trajo la mejor capacitación tecnológica de su ecosistema original en Silicon Valley, Estados Unidos a Indonesia.

En la capacitación de seis meses, los estudiantes obtendrán conocimiento y capacitación, por lo que se espera que un ecosistema comercial pueda construir en el futuro.

«Ayudamos a los estudiantes a comenzar a construir lo mismo que en los EE. UU.

Solo fue elegido como la ubicación de la institución educativa debido a la ubicación estratégica y fácilmente accesible desde cualquier lugar, especialmente desde otras grandes ciudades de Indonesia.

«Solo es el centro de Java Central. Quiero ir a Yakarta para que hay aeropuertos y trenes. Voy a Surabaya también solo tres horas. A Bali también solo 45 minutos con vuelos. Así que esta es la ubicación correcta, como Silicon Valley tampoco está en el centro de la ciudad grande. Al igual que solo», dijo.

Mientras tanto, el facilitador en solitario de Silicon Valley en Surakarta Iskandar dijo que la primera socialización asistió no menos de 50 personas. En las primeras etapas se entiende que Silicon Valley Solo puede atrapar no menos de 150 estudiantes que se dividen en nueve grupos de estudio.

«Abrimos el registro en septiembre mientras comenzamos la educación en octubre», dijo.