Sigue la tendencia, la flor de Cabo siempre está «actualizada» el modelo de joyería

SEMARANG (Antara) – La tienda dorada Bunga Tanjung siempre hace la «actualización» de los modelos de joyería que siguen las tendencias mundiales, porque la lideranza es un «tendón» al establecerse como líder en el mundo de las joyas en Indonesia.

El director de la tienda de oro Tanjung Joshua Bunga, en un comunicado en Semarang el sábado, dijo que siempre ha publicado una colección de joyas después de las tendencias de moda y estilo de vida.

El oro de oro y los diamantes que son circulares en los dedos o el cuello no son solo un símbolo del estado de una persona, sino que se convierten en la declaración general de apariencia y no menos importante, como una inversión.

A medida que la tendencia siempre se desarrolla con el tiempo en el mundo de la moda, dijo, así como en el mundo de las joyas, para que la flor del Cabo siempre lo siga.

«(Colección de joyas, ed.) Siempre ‘actualización’

Y siempre hay algo nuevo «, dijo.

Tanjung Bunga no solo cumple con el sabor de los consumidores que siempre cambian, continuó, sino que también se dedicó a seguir la velocidad de las tendencias internacionales de joyería.

«Lo que se ama en las tendencias globales se puede encontrar aquí. Incluso para ciertas series (series exclusivas) solo se pueden encontrar en Bunga Tanjung», dijo.

En términos de inversión, admitió que todos sabían que la inversión era segura y

Es rentable comprar oro.

Hizo hincapié en que el Tanjung Bunga realmente trae adelante el sistema de compras y ventas transparentes y es muy confiable para mantener la confianza de sus consumidores.

«La flor de Tanjung del cliente no tiene que preocuparse por el sistema de compra y ventas, somos muy transparentes, donde los productos de ‘compra de espalda’ comprados en Flowers de Tanjung son muy apreciados según el precio del mercado», dijo.

Para la calidad y la calidad, dijo, no hay duda porque es muy despierto y confiable, desde el oro -Cadre SNI 17-18 quilate hasta 24 quilates.

«Se puede vender nuevamente, puede ser rentable nuevamente. La salida en el centro de Semarang siempre está llena de consumidores de diferentes ciudades de la isla de Java. De hecho, fuera de Java», dijo.

Para los consumidores que son «delgados» (movimiento perezoso), Bunga Tanjung también lo estropeó con la facilidad de «comercio electrónico» que siempre es accesible, uno de los cuales es a través de la tienda Tik Tok.

Dijo que esto es muy fácil para los consumidores de los consumidores de toda Indonesia comprar joyas en línea sin la necesidad de salir de la casa.

«Routinematig tiene al Tanjungbloem una ‘transmisión en vivo’ interactiva que responde a la pregunta del ‘cliente’, y también una demostración de productos en ‘tiempo real'», dijo.

Además, los consumidores pueden comprar joyas en Bunga Tanjung por «pagador» a través de la solicitud de pago posterior.

Actualmente, el buque insignia Bunga Tanjung en Semarang está en Jalan Ahmad Yani número 193, así como tiendas en Paragon Mall y Mal Queen City que se pueden visitar de inmediato.