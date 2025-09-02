Siete PMI fueron enviados a casa a Indonesia después de que se habían trasladado a África Central durante un año

JAKARTA (Antara) – La Embajada Indonesia (KBRI) en Yaunde, Camerún, ayudó a siete empleados migratorios indonesios (PMI) a repatriarse que no estaban seguros desde el interior de la Guinea Ecuatorial, África, al país por el aeropuerto de Nsimalen el lunes (1/9).

La embajada indonesia en el comunicado de prensa de Yaounde en Yakarta dijo el martes que el embajador indonesio en Camerún, Cahaya, Sumirat, devolvió oficialmente los siete PMI a Indonesia después de un período de recuperación en la embajada de Indonesia.

Los dubes insistieron en el PMI que tuviera más cuidado al aceptar ofertas de trabajo de África Central, también en el sector de la madera, recordando que los sistemas de protección de mano de obra extranjera en esta área no eran lo suficientemente fuertes.

Además, el embajador dijo que si los ciudadanos indonesios querían trabajar en el extranjero, podrían pasar por el canal oficial BP2MI para garantizar la protección de sus derechos como empleados migratorios.

En la información de la Embajada de Indonesia, el PMI inicialmente trabajaría en una compañía de madera, pero las empresas locales no proporcionaron la legalidad de los documentos y no pagaron salarios según el acuerdo.

El proceso de evacuación de siete PMI del interior de la Guinea Ecuatorial a Camerún experimentó una serie de obstáculos. Inicialmente, el agente que lo reclutó fue difícil para ellos ponerse en contacto y ser responsable antes de que el agente finalmente permitiera que los ciudadanos indonesios se fueran a casa.

Además, el equipo de la embajada indonesia, dirigido por el segundo secretario, Anindita Aji Pratama, fue desterrado de pasar a la Guinea ecuatorial por los oficiales fronterizos locales.

La gran negociación durante dos días finalmente arrojó resultados después de un enfoque diplomático de la Guinea Ecuatorial.

Con respecto al regreso de los siete PMI, la Embajada Indonesia en Yaounde en colaboración con el Gobierno de Madiun y Regencia Magetan y el Ministerio de Protección de Empleados Migratorios de Indonesia (P2MI) a Visas, alojamiento, consumo, consumo y boletos de aviones para el PMI.

Un día antes del 80 aniversario de la República de Indonesia, el embajador recibió directamente la llegada del séptimo PMI en la embajada de Indonesia en Yaunde.

Uno de los PMI, Supranto, expresó su emoción y gratitud por llegar con seguridad en la embajada de Indonesia.

«Alhamdulillah, estamos sanos y seguros para llegar a la embajada de Indonesia y estoy feliz de participar en la ceremonia de cumpleaños. Mientras que en la embajada de Indonesia realmente sentimos la calidez y la preocupación, como si sintiéramos los matices de la casa nuevamente, aunque todavía estaba lejos del país de origen», dijo en el momento.

