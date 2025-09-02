Siete marcos de Immen Pondok Shabran Ums se unen a la Academia Dai Digital de Muhammadiyah

SOLO (Antara) – Un total de siete marcos de la Asociación de Estudiantes de Muhammadiyah (IMM) Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Muhammadiyah Universidad de Surakarta (UMS) se unieron a la Academia Dai de Muhammadiyah Digital Dai organizada por la Surabadiyah)))) 30-31 de agosto de 2025.

Las siete personas fueron Muhammad Thoriq Alfarizi, Dava Agus Pratama Putra, Muhammad Iqbal, Aulia Aldi Pabowo, Gandi Teguh Ardiansyah, M Nur Isholatuddin y Rizki Aditya Thihurua.

A esta actividad asistieron cientos de participantes de diferentes regiones de Indonesia, que van desde Java, Bali, Nusa Tenggara, East -Kalimantan hasta South Sulawesi.

Muhammad Thoriq Alfarizi dijo que la presencia del marco inmen Pondok Shabran mostró la dedicación de Pondok Shabran al preparar el cuadro Dai digital de Muhammadiyah.

«Estamos dispuestos a predicar a través de las redes sociales y el espacio digital con contenido esclarecedor y de acuerdo con los valores islámicos progresivos», dijo.

Presidente del Liderazgo Central de Muhammadiyah Dr. Kh. Sa’ad Ibrahim dijo que el uso de tecnología digital para Da’wah es imprescindible.

«La tecnología digital es una obra humana. No seamos esclavos en nuestro propio trabajo. Nuestra posición sigue siendo calieve que usa la tecnología para acercarse a Dios. El uso de la tecnología digital para Da’wah es Fardhu ‘Ain. Da’wah debe estar presente en espacios que ahora son la mayoría de las personas», dijo.

Mientras tanto, el presidente de LDK PP Muhammadiyah Muchamad Arifin enfatizó la importancia de llenar el espacio digital con valores positivos.

«Si no coloreamos el mundo digital con contenido positivo, entonces el espacio se llenará de cosas negativas, desde pornografía hasta discurso odioso. Al menos nuestros dedos se mueven en dispositivos para predicar. Si el ensamblaje de Tabligh predica por el púlpito, entonces los predicadores digitales predican la pantalla», dijo.

A través de esta Academia DAI DIAI MUHAMMADIYAH, continuó, se espera que se espera que los marcos de predicadores que sean adaptativos, optimistas y progresivos nazcan en los desafíos de la predicación digital, incluidos los estudiantes de Santri y Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Ums.