SEMARANG (Antara) – Un total de siete hospitales generales regionales (RSUD) que son propiedad del gobierno provincial del Java central están listos para dirigir un programa de educación médica especializada (educación especializada con sede en el Hospital) para aumentar el número de médicos especializados en Indonesia.

Director de RSUD Dr. Moewardi Surakarta Dr. Zulfachmi Wahab en un comunicado en Semarang declaró el miércoles que el programa educativo especializado con sede en el Hospital fue un avance importante.

«Hasta ahora, la educación especializada solo ha sido llevada a cabo por universidades. Los hospitales también pueden ser proveedores educativos con el hospital. El Gobierno Provincial Central de Java tiene siete hospitales listos para apoyar esta aceleración», dijo.

Dijo que esta fue «la segunda conferencia internacional sobre la promoción de la educación médica de posgrado (PGME)» en Yakarta.

Los hospitales en cuestión son RSUD Dr. Moewardi (Surakarta), Prof. DR. Hospital Dr. Margono Soekarjo (Hospital Banyumas), Hospital Dr. Rehatta (Jepara), Hospital Dr. Amino Gondohutomo (Semarang City), RSJD Dr. Arif Zainudin (Surakarta), RSJD Dr. RM Sudjarwadi (Klaten) y Dr. Adhyatma Mph Hospital (Semarang City).

El Secretario Regional de la Provincia de Java Central Sumarno dijo que su partido dio la bienvenida al avance que fue llevado a cabo por las filas de la RSUD.

El gobierno provincial de la Java Central se esfuerza por apoyar el programa porque la implementación de un programa de educación especializada con sede en el hospital continúa aumentando la disponibilidad de médicos especializados.

«Hoy la percepción equital con oradores internacionales es importante. En el centro de Java tenemos dos hospitales, Moewardi en Surakarta y Margarono en Purwokerto», dijo.

El Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin enfatizó la importancia de la transformación de la salud, de modo que todas las personas reciben servicios fáciles, de alta calidad y asequibles, como las operaciones cardíacas de derivación.

«A finales de 2022, solo había nueve casas que podían realizar la operación. Tuvieron que esperar unos meses para la operación. Debido a que había 25 provincias ayer, se esperaba que 2027 tuviera 34 provincias, por lo que no tuvieron que ir en línea para obtener una operación de pases de Heartbis», dijo.

En esta conferencia, también se transfirió un certificado de acreditación de organizadores educativos de ACGME International al hospital de educación de organización más importante.

Además, la firma de un acuerdo conjunto entre las autoridades centrales y regionales con respecto a los servicios de salud justos.

Con este paso, el gobierno espera que la brecha del personal especializado pronto se resuelva y el acceso a los servicios de salud para las personas en toda Indonesia sea más justa.