Sidg Deadlocks, dones divinos que viven la tradición

Banjarnegara (Antara) – «Hay canciones en la noche, ella luputa luputa en el dolor, luputa bilahi todos … (Hay una canción para protegerte por la noche, mantenerte fuerte, olvidar el dolor, olvidar todo el dolor …) «

La canción de la canción de D Handgula sonaba suavemente en el patio del Complejo del Templo de Arjuna, Dieng Plateau, Seng Kulon Village, District Batur, Banjarnegara Regency, Central Java.

La atmósfera se volvió silenciosa y se sintió santa cuando las partes interesadas tradicionales de Dieng comenzaron la ceremonia de entrenamiento. Pero la garantía no se llevó a cabo en los objetos de la reliquia, sino a los hijos de Mammons Dreadlock que se someterán a Ruwatan.

El ritual, conocido como el ruwatan de las rastas, se cree que desde hace cientos de años se convirtió en una tradición de la gente del Dieng y ahora está empaquetado para ser parte de la agenda turística anual en forma de Festival de Cultura Dieng (DCF) Organizado por el grupo de concientización turística (Pokdarwis) Dieng Pandawa, pueblo de Kulon.

Todavía hay muchos rastas alrededor de la meseta de Dieng, tanto en las regencias de Banjarnegara, Wonosobo y Batang. Los niños de Dreadlocks incluso se pueden encontrar en varias áreas como Yakarta y Yogyakarta porque sus padres tienen un origen en la comunidad de Dieng.

Basado en la leyenda que la comunidad local cree, los niños, los niños que a menudo se les llama niños de Bajang, encarnación de Kiai Kolodete, una figura mágica que tiene altas habilidades espirituales y se supone que tiene un poder extraordinario para preservar y predecir el área.

Kiai Kolodete, el abridor de la zona del Dieng, es una figura con cardán y larga. Juró que no se afeitaría el cabello si las tierras altas no fueran prósperas y trajeron su espíritu al recién nacido o simplemente caminaría para caminar cuando el deseo no se sorprendió.

Es por eso que los niños de Bajang que se supone que tienen la encarnación de Kiai Kolodete son rastas que han crecido naturalmente desde que eran niños pequeños. Cuando las rastas crecerán, los niños primero tienen fiebre, etc.

Se supone que los niños no vuelven a ser rastas después de que se hayan sometido a Ruwatan para cortar sus rastas. En este caso, se deben hacer rastas de corte a través de Ruwatan, porque si el niño está diluido sin el niño, el niño estará enfermo y las rastas volverán a crecer.

Sin embargo, las rastas de Ruwatan se pueden hacer en cualquier momento de acuerdo con los activos de los padres porque los costos no son pequeños y que a petición del niño. Si el niño no ha sido preparado, los padres no pueden forzarlo, incluso si ya tienen dinero para mantener a Ruwatan, incluido obedecer lo que la solicitud del niño debe ser reemplazada.

Basado en esto, Pokdarwis Dieng Pandawa celebró un enorme ruwatan de rastas que se empacó a través de la agenda turística cultural de DCF que había comenzado su 15 ° año y no se celebró en 2023 debido a la mejora en el área turística.

En cada implementación de Ruwatan, la solicitud de todos los rastas de los Dreadlocks será explicado por Pokdarwis Dieng Pandawa como un comité para aliviar la carga de sus padres. Es por eso que en 2025 el Comité DCF XV trató de cumplir con todas las solicitudes de los niños de Dreadlocks que se sometieron a Ruwatan el domingo (24-8-24), a pesar de que a menudo encontraban dificultades para obtenerlo.

El presidente de Pokdarwis Dieneng Pandawa Alif Faozi dijo que la masa Rawatan en DCF 2025 fue seguida por ocho rastas con diversas solicitudes, que van desde bocadillos del mercado, cuadernos, teléfonos móviles, teléfonos móviles, hasta frutas rambutanas.

Rastas

Basado en los datos, ocho rastas -niños que se sometieron a los Ruwatan fueron Adinda Wijayanti Putri que vinieron de Sawangan, DePok City, West Java, con una solicitud afeitada con Wak iyeng (afeitado por los interesados ​​costumbres, Namely Mbah Sumarsono y Mbah Sumanto).

Aisyah Rahmadani de Sigaluh, Banjarnegara, con una solicitud de ropa gemela y bicicletas plegables azules.

Adinda Nesya Salsabila de Sojokerto, Wonosobo, con la solicitud de responder a Lengger y compró un teléfono móvil.

Faedza Ahmad Al Afghani de Kulon Progo Regency, región especial de Yogyakarta, con la demanda de automóviles que usan controlador de distancia a largo plazo.

Aisyah Alifah Syaefudin Van Bloade, Batang Regency, con la solicitud de dos pulseras doradas y libros de texto completos.

Yulviana de Garung, Wonosobo, con solicitudes de nuevos teléfonos móviles, frutas de Rambután y fruta Guavee.

SHAJFA SYAQILA SAKINNARAVA de Kalikajar, Wonosobo, con una solicitud de patinaje de rodillos, pollo Mengkung y Duck Mengkung.

M Ghibran Althaf Dhaifullah de Mojotengah, Wonosobo, con la solicitud de un dispositivo de tableta.

Uno de los niños de Bajang que se sometió a rastas en los rastas de los rastas de los rastas que se convirtió en el evento máximo del XV Dieng Culture Festival (DCF) en 2025 en el patio del Arjuna (8/24/20255). Antara/Sumarwoto

Alif admitió que el comité tenía dificultades para cumplir con la solicitud de Rambutan Fruit, incluso buscando a Yogyakarta, pero no entendió porque no era una temporada. Sin embargo, su partido trató de satisfacer la solicitud al proporcionar fruta de Rambután en el paquete con la esperanza de que el niño estuviera dispuesto a aceptarla.

La dificultad no es solo una cuestión de bienes que también mantiene la confianza, porque una vez hubo un niño de rastas que las serpientes pidieron. Debido a que su solicitud no fue pagada, el niño fue cancelado para someterse a Ruwatan y luego se retrocedió, de modo que la historia se convirtió en un recordatorio de cuán fuerte es el vínculo espiritual entre las rastas y sus solicitudes.

Aunque está lleno de desafíos, el comité trató de cumplir con todas las solicitudes como una forma de respeto.

«Tratamos de ayudar porque este evento es parte de las actividades sociales. Los niños de cardán de la familia necesitan que nos ayudemos», dijo Alif.

Entre los preparativos para Ruwatan, Yulviana (12), afirmó solicitar un nuevo teléfono móvil, fruta de Rambután y fruta guave como condición para medir sus rastas. Según él, los dos tipos de frutas son su favorito, por lo que no importa si la fruta de Rambután dada no es fruta fresca, porque aún no es una temporada de Rambután.

Mientras que la madre de Yulviana, Soimah, dijo que sus rastas a su hijo desde los 5 años que aparecían cuando a menudo estaba enfermo. A diferencia de otros niños de Bajang que, según él, a menudo tienen líneas similares, Yulviana no tiene rastas.

Otro Child de Bajang, Faedza Ahmad Al Afghani (7.5) comenzó a cultivar rastas desde que tenía seis meses. El padre de Faedza, Yoga Dwi Nugroho, cree que el hereditario de Dreadlock ha sido heredado de la línea familiar de la madre de Faedza, Niken Larasati, de la meseta de Dieng.

«Desde la infancia, su cabello ha crecido rastas y hace algún tiempo su propio hijo pidió ser cortado», dijo.

Dijo que la familia había consultado con los líderes de la comunidad para garantizar la voluntad de los rastas de rastas, hasta la decisión de seguir al Ruwatan para que coincida con la tradición.

Volver a la cultura

La versión DCF XV de 2025 del 23 al 24 de agosto fue realmente diferente de los años anteriores porque el espectáculo de jazz fue abolido en las nubes, reemplazada por la sinfonía que combinó la orquesta y la música tradicional.

Con el tema de Back to Culture, DCF 2025 presenta el 80 por ciento del contenido de eventos basado en la cultura con un arte tradicional diferente como Bimprak, Ketoprak y Ndolalak (bailes tradicionales de Purworejo, Java central).

«Este año tratamos de devolver el festival a las raíces culturales. En combinación con la música y el entretenimiento, que generalmente los visitantes son los artistas, no su cultura. Este año se enfatiza más sobre los valores de la tradición de Dieng», dijo Banjarnegara Regent Amalia desiana.

Aunque la implementación de este año parece más fácil que antes, dijo que era parte de un acuerdo con Pokdarwis Dieng Pandawa dar prioridad a la identidad cultural.

Además de DCF, su partido, junto con Pokdarwis, planea desarrollar el rendimiento del jazz sobre las nubes como una actividad separada, para que puedan complementarse entre sí y no pueden perder sus características.

De hecho, el DCF quiere registrarse nuevamente en el carisma del evento de archipiélago (Ken) en 2026 para ser más conocido. En este caso, Pokdarwis no registró Pandawa DCF XV en Ken en 2025, aunque a principios de 2024 entró el Top 10 Ken.

La incompletitud de DCF XV en Ken se llevó a cabo en 2025 porque Pokdarwis quería devolver a Pandawa a las raíces culturales y quería ver el entusiasmo de los visitantes sin un espectáculo de jazz sobre las nubes. Pero aparentemente el entusiasmo de los turistas sigue siendo alto porque el paquete del tour se agota por uno o dos días más de 5,000 unidades, a pesar de la preparación de DCF XV en 2025.

El comité vende paquetes turísticos, incluidos recuerdos como Batik que es típico de Gumelem Banjarnegara y varios otros productos y tarjetas de identificación para introducir y ver varias versiones en el evento DCF 2025.

«Estamos agradecidos, aunque el tiempo es limitado, el objetivo más importante permanece», dijo el presidente del Pokdarwis Dieng Pandawa Alif Faozi.

La consistencia de la implementación de DCF que duró 15 años también recibió el aprecio del Ministerio de Turismo (Kemenpar).

El jefe de promoción y asociación para el Ministerio de Turismo y Cultura, Eni Komiarti, evaluó que el festival tuvo un gran impacto en la facturación económica regional, el empoderamiento de las MIPYME y el fortalecimiento de la identidad cultural.

Además, DCF tiene una fuerte identidad, desde rastas que afeitan los rituales, las artes escénicas hasta la sabiduría local de la comunidad, de modo que tiene una gran oportunidad de convertirse en una agenda turística cultural en el mundo.

Aunque el DCF de este año no se ha registrado en el programa Ken, él cree que el festival estará en la lista de Ken nuevamente en los próximos años. También alentó a Synergy a través del Movimiento Turismo Clean (GWB) para garantizar que cada evento de turismo no solo sea de certeza, sino también sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Según ENI, DCF puede ser un ejemplo de actividades ecológicas porque ha comenzado con el programa Dieng Clean que invita a todas las partes a mantener el medio ambiente sostenible.

Divino

El cabello de cardán que una vez se consideró una maldición ahora se acepta como un regalo divino. A partir de ahí, el orgullo de la gente de Digen nació en su identidad, así como las oportunidades económicas a través del turismo y las MIPYME.

Esta tradición muestra cómo la cultura no solo almacena valores espirituales, sino que también puede ofrecer beneficios tangibles para la comunidad. Las rastas no son solo características físicas, sino un símbolo de bendición y memoria de la conectividad humana con la naturaleza, los antepasados ​​y el creador.

Detrás de los confusos y las rastas, se almacena el mensaje de que cada patrimonio cultural es un regalo. Los regalos que deben mantenerse, atender y heredar no son solo para la generación actual, sino también para niños y nietos más tarde.

Cuando Kidung «rumeksa ing wengi» se escuchó nuevamente en el patio del complejo del templo de Arjuna, todos parecían darse cuenta de que los rastas de Dieng no solo eran un mito o espectáculo, sino un santo sendero de un don divino que se transformaba en una herencia cultural mundial.

Leer también: BPBD Banjarnegara Hands Lands Shifts en Cendana