Sida Asih desarrolla con éxito la retención de manglares en Cilacap

Cilacap (Antara) -Sida Asih Group en Kelurahan Kutawaru, Regencia de Cilacap, Java central, logró desarrollar áreas de protección de la naturaleza de los manglares en el área de Segara Anakan que es el centro de educación y turismo ambiental.

Presidente del Grupo Sida Asih Naswan en Kelurahan Kutawaru, Distrito Central de Cilacap, Cilacap, dijo el miércoles que el esfuerzo comenzó con la preocupación del padre de su padre, Kartosaryan, para ver la condición de las condiciones costeras decoradas y amenazadas, por lo que comenzó a plantar mangas desde los años.

«En 2016, el Grupo Sida Asih ahora tiene 32 miembros, que consta de 15 hombres y 17 mujeres. Alhamdulillah, gracias al apoyo de varias partes, incluido CSR Pt Patra Niaga Integrated Cilacap Terminal, Desarrollo y Servicio Forestal, esta actividad se desarrolló rápidamente», dijo.

Según él, el grupo Sida Asih manejó el área de turismo de manglar directamente en forma de una retención de manglares de 2 hectáreas de 2 hectáreas con plantas Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata, Bruguiera y Ceriops.

Además, su partido también administra tierras de conservación verdes que se llevan a cabo con varias empresas a través de un programa de responsabilidad social que ahora tiene 45 hectáreas.

Reconoció que el impacto del medio ambiente era muy importante, porque el ecosistema costero vivía además de retener el desgaste.

«En el pasado, los pájaros, los rasguños, los peces casi no eran, ahora no se trata solo de rascar, muchas aves e incluso dóciles aquí», dijo.

Dijo que un árbol de manglar puede soportar un máximo de 10 tipos de animales, mientras que científicamente cada 1 hectárea de manglares puede absorber aproximadamente 4.500 toneladas de dióxido de carbono.

«Es decir, estas plantas no solo son útiles para nosotros, sino también para las generaciones futuras», explicó.

Económico, dijo, ofreció la actividad de la existencia alternativa de la existencia para los residentes que eran principalmente agricultores y pescadores estacionales.

Según él, los viveros de manglar que fueron traídos al mercado se desarrollaron fuera del distrito.

«En 2020 pudimos enviar 200 mil semillas», dijo.

Además, dijo, una serie de unidades de negocios como mujeres agricultoras, bancos de basura y grupos de pesca «Pepes Sega Soy Sauce» se basaron en el uso del potencial ambiental.

Dijo que los turistas que no solo visitaron al público en general, así como a los estudiantes en el nivel de Paud a las instituciones terciarias y que fueron tratados con educación sobre manglares.

Sin embargo, reconoció que el mayor desafío era la regeneración de los miembros, porque actualmente todos los miembros del grupo eran los ancianos porque muchos jóvenes emigraron inmediatamente al extranjero después de la escuela, de modo que el grupo Sida Asih intentó enseñarles para que hubiera sucesores.

«Inicialmente, solo la conservación, ahora ahora puede convertirse en un centro turístico y educativo. Esperemos que este ecologización pueda ser un legado para nuestros hijos y nietos», dijo Naswan.

El gerente del área de comunicación regional de Pertamina, Patra Patra Niaga Regional Java Central en Taufik Kurniawan, dijo que el programa Simanja se había llevado a cabo hace unos años y se explicó programa de salida en 2024.

Sin embargo, dijo que Ptamina continuó autorizando a los grupos comunitarios beneficiarios a replicar habilidades a otros grupos.

«Nuestro principio, un máximo de cinco años, la comunidad ha sido independiente. Pero si es independiente, pueden desarrollar la experiencia que capacitamos y compartimos con otros grupos», dijo.