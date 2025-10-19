Setiawan Hendra fue elegido para reemplazar a Amir Machmud, presidente de PWI Central Java

Semarang (ANTARA) – Setiawan Hendra Kelana fue elegido por aclamación presidente de la Asociación de Periodistas Indonesios de Java Central (PWI) para el período 2025-2030, después de que el candidato Imam Nuryanto anunciara su renuncia en la Conferencia Provincial de Java Central de PWI en el Auditorio RRI Semarang el sábado.

El Imam Nuryanto declaró que renunció después de transmitir su visión y misión a los miembros del PWI de los distritos/ciudades de Java Central, que tienen derecho a votar y mandato para votar.

«Mi visión y misión constan de diez puntos, pero los he resumido en sólo tres: capacitar a los periodistas, protegerlos y mejorar el bienestar de los periodistas», dijo el Imam Nuryanto mientras transmitía su visión y misión.

Después de transmitir su visión y misión, el Imam Nuryanto sorprendentemente declaró que renunció a la nominación para darle a Setiawan Hendra Kelana la oportunidad de liderar PWI Central Java para el período 2025-2030.

Aunque un candidato se retiró, la sesión de elección del presidente del PWI en Java Central, encabezada por Achmad Ris Ediyanto, acompañado por Agus Toto Widyatmoko (secretario) y Hery Pamungkas (miembro), aún le dio a Setiawan Hendra la oportunidad de transmitir su visión y misión.

Setiawan expresó su agradecimiento y agradecimiento a todos los partidos que se convirtieron en socios durante el proceso electoral. De hecho, las últimas tres semanas han sido una época de lucha y tensión.

«Gracias por ser socio durante las últimas tres semanas. No podía dormir y no podía dejar de estar emocionado. Gracias a Dios finalmente puedo estar aquí. Estoy muy agradecido por la oportunidad de transmitir la visión y la misión», dijo.

En su visión y misión, Setiawan enfatiza la importancia de crear una PWI que sea digna y adaptable, pero también un hogar común para todos los miembros de la prensa.

Su liderazgo también estará abierto a todos y dispuesto a generar la confianza de todas las partes.

«Durante los últimos uno o dos años, nos hemos enfrentado al dualismo. En el futuro, queremos reconstruir la confianza de todos los socios en PWI como la organización periodística más antigua de Indonesia», dijo Setiawan, quien también es secretario editorial del Suara Merdeka Daily y Comisionado de Información Pública de Java Central.

También expresó su gratitud por la confianza brindada por los participantes de la Conferencia de PWI de Java Central, empezando por periodistas de alto nivel, periodistas jóvenes y administradores de PWI de distrito/ciudad, por su apoyo y aportes en la promoción de PWI como un hogar compartido durante los próximos cinco años.

Mientras tanto, el Secretario General Central de PWI, Zulmansyah Sekedang, felicitó a Setiawan HK, en quien se confía para dirigir PWI Central Java, y espera que pueda dar un salto para la organización.

Sriyanto Saputro, miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia y ex presidente de PWI Central Java, al ofrecer un panorama general, valoró el desempeño de PWI bajo el liderazgo de Amir Machmud NS y deseó que la gestión de PWI 2025-2030 sea más sólida.

Después de las elecciones, el presidente electo del PWI de Java Central tuvo la oportunidad de organizar la gestión durante hasta 30 días con miembros del equipo de formación, a saber, el presidente del DKP, Amir Machmud NS, Djoko Tetuko Abdul Latif (PWI Central), el presidente de Blora PWI, Heri Purnomo, y la presidenta del PWI de Magelang Regency, Nina Atmasari.

Mientras tanto, el presidente de PWI Central Java 2020-2025, Amir Machmud NS, también fue elegido presidente del Consejo de Honor Provincial (DKP) de PWI Central Java 2025-2030 después de ser el único candidato.

Al Konferprov asistieron 277 personas con derecho a voto de un total de 366 participantes inscritos en la Lista Electoral Permanente (DPT). A la inauguración asistió el Secretario de Policía de Java Central, Sumarno, y la concluyó el Secretario General de PWI Central, Zulmansyah Sekedang.

En el evento estuvieron presentes los miembros de la Comisión V de la RPD RI Sriyanto Saputro, Presidente de MUI de Java Central KH Ahmad Darodji, Vicepresidente de Asuntos Organizacionales de PWI Central Djoko Tetuko, Secretario del Consejo Asesor de PWI Central Sasongko Tedjo, Kapendam IV/Diponegoro Coronel Inf Andy Soelistyo KP Sos MTr representó al comandante del ejército, jefe de la filial PID Bidhumas Polda Jateng AKBP Miftakhul Ulum, y el jefe de LPP RRI Semarang Atik Evite y representantes de los socios de trabajo de PWI.