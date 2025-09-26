Servicios de monitoreo de asesinos de clientes de la policía Arrde en Semarang

SEMARANG (Antara) – La policía arrestó al asesinato de una mujer que posee un servicio de empeño en la ciudad de Semarang, Java Central, que no era otro que uno de los clientes de la víctima.

Wakasat Responk Polrestabes Semarang Kompol Akp Akp Agugg Joko Haryono en Semarang, el jueves, el sospechoso LL (30) mató la vida de Ika Rahhamati debido a la angustia.

Explicó que Ika Rahhamati, residente de Griya Utama Banjardowo Baru Housing, Genuk District, Semarang City, era una ama de casa que tenía una compañía de peones.

«Estos sospechan motores de guiones para la víctima», dijo.

La víctima prometió una motocicleta por valor de Rp6 millones con un interés del 10 por ciento que tuvo que intercambiarse durante una semana.

El sospechoso, continuó, fue a la víctima para pedir iluminación de la deuda, pero fue rechazado.

La víctima y los perpetradores estuvieron involucrados en una discusión antes de que finalmente fueran sofocadas en el cuello.

La policía que recibió el informe llevó a cabo una investigación e investigó imágenes de CCTV.

A partir de los resultados de la autopsia, se conoce un hematoma en el cuello, la boca y el sangrado en la garganta.

Por sus acciones, el sospechoso fue demandado sobre la base del Artículo 365 del Código Penal con respecto al robo o el Artículo 339 del Código Penal sobre el asesinato precedido por el crimen de robo.

