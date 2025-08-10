Servicios abiertos de Kemenkum Central Java en Simpang Lima CFD

SEMARANG (Antara) – Para conmemorar el día 80 del Día de Penganyoman, la Oficina Regional del Ministerio Central de Java regresó a la comunidad a través de actividades de servicio público en el Semarang Simpang Lima Free Day (CFD), domingo (10/08).

La actividad que se encuentra frente al edificio de reconocimiento es un esfuerzo estratégico para extender el alcance de los servicios legales y al mismo tiempo introducir una variedad de instalaciones propiedad del Ministerio Central de Java.

Se preparan varios servicios para los visitantes de CFD, incluida la información y el registro de la Administración Legal General (AHU), los Servicios de Propiedad Intelectual (KI), la consulta legal, para la socialización de la asistencia legal.

La presencia de este servicio integrado permite a la comunidad obtener acceso a información legal, desde el establecimiento de una entidad comercial, la gestión de fundaciones y asociaciones, hasta el uso de derechos legales personales.

El jefe de la oficina regional de la Java Central Kemenkum, Heni Susila Wardoyo, a través del jefe de la División de Servicios Legales, Tjasdirin, enfatizó que esta agenda era una manifestación tangible de la presencia del Ministerio de Derecho en la comunidad, en particular los inhabilitantes de Java Central.

«Hoy queremos saludar a los habitantes de Semarang y demostrar que nuestros servicios no solo se limitan a la Administración General. Existen servicios de emergencia legales gratuitos para las personas que se ocupan de cuestiones legales, incluida la consulta con respecto a la formación de legislación como regulaciones o dulces», dijo Tjasdirin.

Agregó que todavía hay muchas personas que no conocen la existencia de servicios de asistencia legal gratuitos en la Oficina Regional del Ministerio de Derechos y Seguridad.

Es por eso que la socialización masiva se vuelve importante, de modo que los residentes que la necesitan pueden usarla de inmediato. Además, Tjasdirin ha expresado su esperanza de que tales actividades se puedan hacer con mayor frecuencia en el futuro.

«A menudo yendo a la comunidad, podemos continuar ofreciendo socialización y asegurarnos de que nuestros servicios legales realmente sientan los residentes», agregó.

A esta actividad también asistieron la Unidad Dharma Wanita y la Oficina Regional de UPT del Ministerio de Derecho y la Oficina Regional de Java Central, como una forma de apoyo total para brindar servicios legales que fueron poetas, más rápido y útil para la comunidad.

También presentaron actividades en el CFD, funcionarios administrativos, ciertos funcionarios funcionales, funcionarios funcionales generales de la oficina regional y Semarang BHP y Java legal