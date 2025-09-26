Servicio Forestal Regional IV Pekalongan-Pltu dadas plantas de mangle

Batang (Antara) – Rama del área forestal IV Pekalongan junto con PT Bhimasena Power Indonesia, Batang Regency, Java Central, intensifica el movimiento de las velas de manglares en la costa robana como un intento de evitar el desgaste.

El jefe de la rama del Servicio de Servicio Forestal Regional de Pekalongan Gunawan en Batang dijo el jueves que la actividad de plantar manglares fue simultáneamente para apoyar el programa «Mageri Segoro» iniciado por el gobierno provincial central de Java.

«El programa ‘Mageri Segoro’ que ha recibido el apoyo del Batang PLTU se ha celebrado en Batang Regency desde junio de 2025», dijo.

Según él, hasta ahora, junto con el Gobierno de Batang Regency, así como los múltiples partes interesadas, la compañía plantó 10 mil semillas de manglares de Avicennia y Rizhophora a lo largo de la costa de la región.

«La compañía está lista para entregar 50 mil semillas de mangle para evitar el desgaste. Se espera que esta actividad de la planta de manglar también pueda tener un impacto económico que la comunidad pueda florecer», dijo.

PT Bhimasena Power, el director de operaciones de Indonesia, Naofumi Yasuda, dijo que su partido como socio estratégico del gobierno se compromete a plantar 50 mil en esta área.

La actividad organizada por la Rama del Servicio Forestal Regional de Pekalongan y la Agencia de Medio Ambiente de Batang Regency, dijo, también se refería a los estudiantes alrededor de la PLTTU.

«El objetivo es mantener la conciencia de la preservación de la naturaleza desde una edad temprana y en el futuro un agente de cambio que da al medio ambiente. También creemos que para aumentar la conciencia de la comunidad más amplia, la importancia de mantener ecosistemas costeros requiere sinergia con los medios», dijo.

Dijo que las plantas de manglar no solo juegan un papel importante en el mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas costeros, sino que también ofrecen importantes beneficios para las comunidades locales en términos de protección contra el desgaste y la mejora de la calidad ambiental.

«Creemos que esta actividad contribuirá considerablemente a los esfuerzos para mantener el medio ambiente y la preservación y la conciencia pública de la importancia de mantener los ecosistemas costeros», dijo.

