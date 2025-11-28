SERUNI, un evento de autorrealización para residentes de escuelas para fortalecer habilidades numéricas

Ken (ANTARA) – Esa mañana, los terrenos de SDN 2 Sukorejo parecían más animados de lo habitual. Las hileras de carpas de exposición estaban cuidadosamente repletas de diversas obras de estudiantes y profesores.

Se podían escuchar voces fuertes del grupo de estudiantes que se preparaban para convertirse en presentadores. Explicaron con entusiasmo los resultados de alfabetización y aritmética que habían preparado durante las últimas semanas.

El jueves 27 de noviembre de 2025 es un hito importante porque la escuela organiza por primera vez el Festival de Alfabetización Aritmética.

La actividad titulada SERUNI, abreviatura de Semarak Ruang Literacy Numerasi, mostrará el mejor trabajo de cada clase y se convertirá en un espacio para compartir medios educativos nunca antes vistos en otras clases.

Este festival concluye una serie de programas que comenzaron con la Great Books Writing Training el pasado mes de septiembre.

Los alumnos participantes realizaron bigbooks con diferentes creaciones, desde creaciones completamente manuales hasta creaciones con imágenes impresas.

Luego se inauguró todo el libro grande como forma de agradecimiento a los estudiantes que lo compilaron y también se utilizó como medio de enseñanza en los grados inferiores.

El papel de los padres es claramente visible en todo el proceso. La colaboración entre colegios y padres se hace evidente en su apoyo, desde ayudar a preparar stands hasta ayudar en la ejecución de eventos.

Este entusiasmo hace que el festival se sienta más cálido y muestra que fortalecer las habilidades matemáticas requiere la sinergia de toda la comunidad escolar.

SERUNI también recibió amplia atención. Estuvieron presentes los supervisores y directores de escuelas de la región de Korwilcambiddik Sukorejo y dieron una bienvenida positiva.

Consideran esta actividad no sólo como el primer avance en SDN 2 Sukorejo, sino también como una fuente de inspiración para otras escuelas de este subdistrito.

La presencia de SERUNI también es una prueba de la capacidad de la escuela para poner en práctica el Reglamento número 49 de 2024 de Kendal Regent (Perbup) sobre el aumento de las habilidades numéricas. Uno de los puntos importantes de las directrices técnicas del reglamento autonómico es la realización del Festival Escolar de Alfabetización Aritmética, que ahora se puede ver directamente.

«Esta actividad dará a otras escuelas una idea de cómo se manifiesta la cultura de la aritmética a través de actividades de la vida real. A través de esta actividad, otras escuelas pueden inspirarse», dijo Mujiyanto, miembro del Parlamento, supervisor y korwilcambiddik del distrito de Sukorejo.

Lo mismo expresó Wahyuni, S.Pd., director del SD N 2 Perón. «Tuve una idea real de cómo se implementan la alfabetización y la aritmética en las escuelas y los medios que pueden usarse para reforzar esto. Este momento no se trata sólo de ver el proceso de aprendizaje, sino también de una oportunidad para que los estudiantes expliquen su trabajo a los visitantes. El trabajo es variado y significativo», dijo.

Esta experiencia deja una impresión especial en los estudiantes. Dena, una estudiante de quinto grado, expresó su entusiasmo. «Estoy contento con esta actividad. La formación en escritura de Bigbook me permite crear escritos interesantes», afirmó.

SERUNI es un espacio de autorrealización para profesores y estudiantes, pero también una prueba de que el programa adecuado, políticas claras y el apoyo de todos los miembros de la escuela pueden producir un trabajo que estimule el crecimiento de la alfabetización y la aritmética.

La esperanza es que se sigan realizando actividades similares, de modo que crezca más potencial y beneficie a las escuelas y la comunidad.

*Pl. Responsable de SDN 2 Sukorejo & Facilitador Fundación Tanoto