Seminarios internos y reuniones de exalumnos formaron la base para el 43º milad de Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS

Solo (ANTARA) – La Universidad Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Muhammadiyah de Surakarta (UMS) celebró un seminario interno en el contexto de la reunión de exalumnos y la celebración del 43 aniversario, con el tema Fortalecimiento del papel de los exalumnos de Shabran en áreas remotas del país en la sala de seminarios del Auditorio Moh. Djazman UMS Solo, Java Central, sábado.

Esta actividad fue solemne y llena de entusiasmo y contó con la asistencia de líderes del internado, ex alumnos de diferentes generaciones, así como todos los estudiantes de Pondok Shabran de diferentes regiones.

Esta actividad fue vista como un impulso para reflexionar sobre el viaje de Pondok Hajjah Nuriyah Shabran durante más de cuatro décadas en la formación de cuadros intelectuales islámicos que contribuyan activamente a la sociedad.

El tema planteado destaca el compromiso de los antiguos alumnos de Shabran de permanecer presentes y desempeñar un papel real en el fortalecimiento de los valores islámicos, nacionales y humanitarios, especialmente en las zonas remotas del país.

El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de HNS Pondok (IKA), Dr. Masmedia Pinem, M.Ag., enfatizó que Pondok Hajjah Nuriyah Shabran no es solo un lugar para que vivan los estudiantes, sino también un espacio para la educación del carácter, el espíritu científico y la sensibilidad social.

«Luego propagamos los valores que adquirimos en el internado en diversos campos. Por eso es necesario seguir construyendo y fortaleciendo la red de antiguos alumnos», afirmó.

Mientras tanto, el jefe de Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, KH Yayuli, S.Ag., M.PI. que tener 43 años fue un largo camino completado con esfuerzo, oración y lucha.

“Desde el principio, Pondok Shabran se estableció no sólo como un lugar para que vivieran los estudiantes, sino también como un espacio para la formación de cuadros intelectuales y espirituales que prepararan a los estudiantes para desempeñar roles activos en la comunidad y la nación”, dijo.

El rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., quien también inauguró el evento, enfatizó que el tema de Milad estaba en línea con la misión de la UMS de formar intelectuales sensibles a las realidades sociales y las necesidades de la comunidad.

«Esperamos que los exalumnos de Shabran sigan siendo agentes de cambio, promoviendo los valores islámicos y fortaleciendo la contribución de Muhammadiyah a la nación indonesia», dijo.

La conmemoración del 43º aniversario, continuó, destaca el compromiso de Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS de preservar las tradiciones científicas y la formación de marcos, y de responder a la dinámica de los tiempos. A través de esta actividad, se espera que el papel de los ex alumnos de Shabran se fortalezca y tenga un impacto más amplio en la gente, la nación y el estado.

Durante este seminario interno, los oradores transmitieron ideas y experiencias sobre el papel estratégico de los ex alumnos de los internados islámicos para enfrentar los desafíos globales y responder a las necesidades de la comunidad.

Los alumnos de Shabran se consideran importantes como agentes de cambio que pueden integrar la ciencia, la espiritualidad y los servicios sociales.

Además de los seminarios, una serie de actividades de reunión de exalumnos brindan un espacio para la amistad y la consolidación entre exalumnos de distintas generaciones. Este foro se utiliza para fortalecer redes, compartir experiencias de servicio y formular pasos estratégicos para apoyar la da’wah y el empoderamiento comunitario en diferentes regiones.