Semen Gresik ha sido nombrado MEJOR colaborador de RSC en Java Central 2025

Rembang (ANTARA) – PT Semen Gresik, una subsidiaria de PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), logró otro logro orgulloso al ganar el título de PRINCIPAL colaborador de RSC de Java Central en la categoría de empresas estatales (BUMN).

El premio fue entregado por el Gobierno Provincial de Java Central durante un evento en el Edificio Gradhika Bakti Praja, Semarang, el miércoles (17/12).

El premio fue entregado por el Vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maimoen, al Gerente Senior de Comunicaciones y RSC de PT Semen Gresik, Sulistyono, como forma de agradecimiento por la contribución activa de la compañía para apoyar el desarrollo regional a través del programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Este título se le otorgó porque se consideraba que la empresa era coherente y desempeñaba un papel activo en varios programas de desarrollo en Java Central, incluidos los esfuerzos para superar la pobreza extrema, mejorar el bienestar de la comunidad y fortalecer la economía basada en el empoderamiento social hasta 2025.

El gerente senior de Comunicaciones y RSC de PT Semen Gresik, Sulistyono, expresó su gratitud y aprecio por el reconocimiento del Gobierno Provincial de Java Central.

Según él, este logro es una prueba de que la implementación de la RSE en Semen Gresik es específica, medible, integrada y controlable.

«Este premio es el resultado del trabajo colectivo de todos los empleados de Semen Gresik que siguen comprometidos con la responsabilidad social corporativa. Nos esforzamos por garantizar que cada programa de RSE tenga un impacto real en la sociedad y esté alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible», explica Sulistyono.

Mientras tanto, el vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maimoen, expresó su agradecimiento a las empresas que han contribuido activamente a apoyar los programas de desarrollo regional a través de la RSE.

Según él, la participación empresarial desempeña un papel estratégico en el apoyo a la agenda de desarrollo inclusivo en Java Central.

«En un esfuerzo por superar la pobreza extrema en Java Central, estamos implementando el programa ‘Un dispositivo regional, una aldea asistida’ para crear aldeas empoderadas. Este movimiento aprovecha el concepto de cooperación multisectorial forjando asociaciones con diversas partes, incluidos elementos no gubernamentales como corporaciones, instituciones zakat, filántropos y universidades», explicó Taj Yasin.

Hizo hincapié en que se espera que esta sinergia intersectorial acelere la reducción de la pobreza, abra el acceso económico y fomente la autosuficiencia de las aldeas de manera sostenible.

El premio TOP Central Java CSR Contributor Award completa aún más la gama de logros de PT Semen Gresik en participación comunitaria.

La empresa también ha ganado anteriormente varios premios prestigiosos, incluidos los premios TOP Creando Valor Compartido CSV 2025 y los premios de Economía Circular y Sostenibilidad (CESA) 2025.