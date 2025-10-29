Semen Gresik ayuda con la renovación de Madrasah Diniyah Al Hikmah Rembang

Rembang (ANTARA) – PT Semen Gresik, a través del programa Pilar Social de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL), ha distribuido decenas de millones y cientos de toneladas de cemento para apoyar la renovación de la madraza Al Hikmah Diniyah (Madin) en la aldea de Timbrangan, distrito de Gunem, Regencia de Rembang.

A través del programa TJSL, Semen Gresik se compromete a seguir contribuyendo a mejorar la calidad de la educación en las áreas operativas de la empresa. La educación es un aspecto importante en la construcción de recursos humanos superiores y competitivos.

«Es por eso que nos esforzamos por garantizar que la asistencia brindada no solo sea material, sino que también tenga un impacto positivo en el entorno de aprendizaje y la comunidad circundante». explica PT Semen Gresik, director sénior de Comunicaciones y RSC de Sulistyono.

Sulistiyono continuó que apoyar al sector educativo es uno de los puntos clave del Pilar Social, así como apoyar la visión del Presidente de la República de Indonesia, Asta Cita, de fortalecer las aldeas y mejorar la calidad de la educación como base para el desarrollo nacional.

«Esperamos que la renovación de la escuela pueda aportar beneficios duraderos a estudiantes y profesores. Semen Gresik seguirá esforzándose por implementar diversos programas sociales relevantes y específicos para que la existencia de la empresa realmente agregue valor a la sociedad, especialmente en el sector educativo», explica.

La renovación de Madin Al Hikmah incluirá la restauración del tejado y reparaciones de las partes dañadas del edificio. Esta actividad fue realizada por el equipo responsable de Timmbrangan Village con el apoyo financiero del programa de RSE de PT Semen Gresik. A través de varias iniciativas de TJSL, PT Semen Gresik continúa esforzándose por hacer realidad su compromiso de sostenibilidad y hacer una contribución real al progreso social, cultural y económico de la comunidad circundante.