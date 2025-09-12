Semarang Women’s Lapas Prisioneros entrenados Salón de belleza

SEMARANG (Antara) – 20 habitantes de la Penitenciaría de Lapas de las mujeres Semarang, Central Java, siguen la capacitación de capacitación para organizar la belleza de ella y las uñas como una facilidad para abrir una compañía de salones cuando regresa a la comunidad después de cumplir una oración.

La directora de Lapas de mujeres Semarang, Ade Agustina en Semarang, dijo el jueves que los residentes fomentados han seguido 12 días de entrenamiento.

Según él, los prisioneros que habían completado la capacitación obtuvieron un certificado de habilidades del Instituto de Entrenamiento Job de Job Widya Semarang (LPK) como una forma de reconocimiento.

Las habilidades obtenidas, continuó, se convirtieron en la valiosa capital de los residentes promovidos en el futuro.

«Este certificado puede ser una disposición importante cuando los residentes promovidos regresan a la comunidad, por lo que tienen habilidades independientes para abrir o trabajar en el campo de la belleza», dijo.

Dijo que la belleza no solo se limitaba a la apariencia, sino también a la confianza y las oportunidades comerciales futuras.

En esta actividad, los participantes también tuvieron la oportunidad de actuar en manifestaciones de moda para mostrar sus resultados de capacitación.

Los residentes promovieron que mostraron el peinado y las uñas del entrenamiento en la oportunidad del entrenamiento.

Lea también: la Dirección General de Correcciones presiona la independencia de los residentes promovidos en Nusakambangan

