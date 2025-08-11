Semarang -Weather pronostica hoy

JAKARTA (Antara) – Agencia de meteorología, climatología y geofísica (BMKG) predice una serie de regiones en Indonesia, que pueden experimentar la lluvia, acompañada de un rayo.

Citado de la cuenta de BMKG Instagram (@Infobmkg), el lunes, en la isla de Sumatra, se espera que el potencial de lluvia tenga lugar en Padang, Palembang y Bengkulu.

En Java, la lluvia puede actuar desde Lightning en Bandung, mientras que se espera que la lluvia ligera tenga lugar en Serang, Yakarta, Semarangy Yogyakarta. El Surabaya tiene el potencial de experimentar el aire borrosa.