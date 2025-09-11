Semarang -Weather pronostica hoy

JAKARTA (Antara) – Agencia de meteorología, climatología y geofísica (BMKG) predice que la lluvia ocurrirá en la mayoría de las ciudades de Indonesia, intercaladas con una serie de áreas con clima nublado.

BMKG Prakirawan Ranti Kurniati en pronósticos del tiempo en línea que fueron seguidos de Yakarta el jueves, dijo que el clima nublado se predice en Banda Aceh, lluvia ligera en Tanjung Pinang, Padang y Palembang, así como lluvia de intensidad moderada en Medan.

«Para un potencial nublado grueso en la ciudad de Surabaya, la lluvia puede tener lugar en la intensidad de la luz en la ciudad de Yogyakarta, la lluvia de intensidad está en Serang, Bandung y Semarang. Tenga cuidado con la lluvia acompañada de un rayo en Yakarta «, explicó.