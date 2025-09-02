Semarang -Weather pronostica hoy

JAKARTA (Antara) – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) predice que las partes de Indonesia tienen el potencial de experimentar la lluvia con una intensidad diferente el martes, que van desde lluvia ligera hasta lluvia, acompañadas de rayos.

BMKG Prakirawan Diah en el pronóstico del tiempo en Yakarta, entregó lluvia ligera posible el martes por la mañana en varias ciudades grandes, como en Sumatra, a saber, Medan, Noord -Sumatra; Padang, West Sumatra; Tanjung Pinang, Islas Riau; Bengkulu; y Palembang, Sumatra del Sur.

Con respecto a varias ciudades, se predice que estarán nublados, incluida Banda Aceh, Aceh; Jambi; Bandar Lampung, Lampung; Jacarta; Semarang, Java central; Yogyakarta; Gorontalo; Makassar, Sur -Sulawesi; Kendari, sureste -Sulawesi; y Manokwari, West -Papua.

BMKG le recordó a la audiencia que se mantuviera informado sobre el potencial del clima extremo y actualizar la última información meteorológica a través de la aplicación BMKG -Info, el sitio web oficial www.bmkg.go.id y las redes sociales @Infobmkg.