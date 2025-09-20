Semarang – Surabaya ahora está conectado por aire

SEMARANG (Antara) – La conectividad de transporte aéreo desde Java central siempre está abierta, como la ruta de escape desde el Aeropuerto Internacional Ahmad Yani, Semarang City.

Por último, la aerolínea de ala avanzó oficialmente la ruta Semarang-Surabaya desde el viernes (19/9) utilizando aviones ATR 72-600 con una capacidad de 72 asientos de clase económica.

La apertura de la ruta Semarang -Surabaya -Flight como un efecto positivo después del vuelo internacional fue reactivada por el gobernador central de Java, Ahmad Lutfi.

A principios de septiembre, el aeropuerto Ahmad Yani Semarang abrió oficialmente la ruta Semarang-Malaysia con vuelos todos los días. La ruta Semarang -Singapura también se abrirá en el futuro cercano.

La ruta de escape Semarang-Surabaya contribuye a la ruta doméstica que actualmente está allí. Anteriormente también había vuelos directos desde Semarang a Yakarta, Makassar, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin y otras ciudades.

Comunicaciones corporativas Estratégico de Air Wings, dijo Danang Mandala Prihantoro, este avión ofrece una experiencia de vuelo cómoda y práctica para la adhesión de viajes cercanos y medianos.

«El viaje es más rápido y más práctico. El concepto de punto a punto facilita que los clientes lleguen a Surabaya sin tránsito en otros aeropuertos. El tiempo de viaje es más eficiente, la experiencia de vuelo es más cómoda», dijo Danang.

Danang dijo que este vuelo apoyaría el crecimiento de la economía y el turismo en Semarang y otras ciudades en el centro de Java y otras provincias. Semarang como centro de cultura y comercio en Java central ahora está directamente conectado con Surabaya, Lombok, Labuan Bajo y la persona de contacto comercial y la conectividad con East Indonesia.

Se espera que esta ruta fomente el crecimiento del turismo, el comercio, la educación, a otros viajes.

«Wings Air expresó su más profundo aprecio y gratitud al gobierno central, las autoridades locales. Gracias al apoyo de Wings Air puede continuar trayendo servicios de mosca que sean más fáciles, seguros, cómodos y asequibles para todos los clientes», dijo.

Anteriormente, el gobernador Ahmad Lutfi dijo que un aeropuerto internacional de Yani tenía que ser desarrollado porque se convirtió en una puerta de entrada para las inversiones y estimuló la economía de Java central. Esto fue probado por la reapertura de vuelos internacionales después de unos años de cierre.

Jefe de la Agencia Central de Transporte de Java, dijo Arief Djatmiko, hubo muchos esfuerzos realizados por el gobierno provincial de la Java central para fortalecer la conectividad del transporte. Este último es restaurar el estado del Aeropuerto Internacional Ahmad Yani Semarang. Actualmente también más con el estatus internacional para el aeropuerto de Adi Soemarmo.

«También alentamos al puerto a poder desarrollarse, después de lo cual también se alientan los ferrocarriles», dijo.