Semarang PDAM reparará el «medidor de flujo» de IPA Jatibarang

SEMARANG (Antara) – La ciudad de Semarang Company de Semarang de Tirta Courageal (PDAM) planea dar una reparación de «medidor de corriente» a la instalación de la instalación de tratamiento de agua de Jatibarang Semarang (IPA).

Las relaciones públicas de Semarang City PDAM Charisma Mayang Sari, en Semarang, explicaron el sábado que la mejora duraría dos días, a saber, el 29-30 de septiembre de 2025.

La mejora comenzó el lunes (29/9) a las 8:00 p.m. WIB hasta el martes (30/9) a las 7 am CIR para que el PDAM condujera una socialización porque tuvo un impacto en los servicios de agua limpia.

«Esta actividad se mantiene para la infraestructura para las unidades de producción de agua, a saber, las ciencias naturales de Jatibarang con una capacidad de 1000 litros/segundos, por lo que es necesario socializar a los clientes», dijo.

Según él, el objetivo del mantenimiento de la mejora fue llevado a cabo por Perum Jasa Tirta I en la entrada de aire «medidor de flujo» IPA Jatibarang con un tiempo estimado de aproximadamente 8-9 horas.

Por lo tanto, los clientes de PDAM no pueden tener acceso a un flujo de agua limpia durante un tiempo, de modo que tengan que prepararse y cumplir con los depósitos para reservas de agua limpia.

“Estamos reflejados en clientes leales para esto Pdam La ciudad de Tirta Courageal Semarang puede contener agua en un embalse u otro refugio «, dijo.

Entonces, dijo, cuando se realizó el trabajo de reparación, el cliente estaba listo y tenía reservas de agua.

Para el área afectada por la mejora, explicó que para las áreas afectadas que cubren la mayoría de las regiones occidentales de la ciudad de Semarang.

«Para más información, los clientes tienen acceso a las páginas de redes sociales Pdam Tirta Courageal Semarang City o puede comunicarse con nuestro oficial de ‘Call Center’ en 0800150388 «, dijo.