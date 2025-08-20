Semarang PDAM instala CCTV en todos los depósitos

SEMARANG (Antara) – Ciudad de Semarang de Tirta Courageal Regional Water Company (PDAM), Java central, instalada inmediatamente con dispositivos de CCTV en todas las propiedades de las instalaciones, incluidos los depósitos o los depósitos de agua, ambos funcionaban o no.

El director de PDAM de Semarang City, Yudi Indardo, en Semarang, dijo el martes que el incidente en el embalse de Siranda se convirtió en un aprendizaje valioso.

Esto se transfirió después de los hallazgos del cadáver de un cadáver masculino que condujo al embalse de Siranda que planteó las preocupaciones de la comunidad, en particular los clientes de la ciudad de PDAM Semarang.

Explicó que hasta ahora el embalse de Siranda ha sido seguido de manera rutinaria por los oficiales, pero debido a que no se usó durante mucho tiempo, por lo que el mantenimiento o la supervisión solo estaban en el exterior.

De acuerdo con el mapa de servicio, el embalse de Siranda fluyó previamente a través de Jalan Pahlawan, Simpang Lima, Ahmad Yani, Pandanaran, Atmodireo y las áreas circundantes, pero fue solo como un respaldo.

Desde marzo de 2025, dijo, el embalse de Siranda no se ha funcionado para que llegue el nuevo oficial de regulador de flujo si la instalación se realizará, por ejemplo, la condición del sistema, entonces el nivel del agua.

«También es un aprendizaje para nosotros de la Reserva Siranda. Parece que para las instalaciones que funcionan o no funcionan, todavía debería haber una especie de CCTV», dijo.

Además, dijo, el embalse de Siranda fue uno de los edificios históricos de la ciudad de Semarang relacionado con la muerte del médico héroe nacional Cariadi que fue disparado por los holandeses cuando estaba a punto de controlar el embalse.

Por cierto, dijo Yudi, el PDAM de Semarang City ha establecido la instalación de dispositivos CCTV en varias instalaciones y ha construido el «Centro de control operativo».

Anteriormente, la policía investigó los hallazgos del cuerpo en un depósito de agua o un embalse de Siranda a Jalan Diponegoro, Semarang City, Central Java.

Wakasat Resk Polrestabes Semarang Kompol Aris Munandar en Semarang, sábado (16/8), confirmó los hallazgos del cuerpo masculino.

«Todavía investigado. Porque el cuerpo ha sido evacuado de autopsia», dijo.

Ya no podía explicar en detalle la cronología de la muerte del hombre encontrado en el embalse.

Según él, sin embargo, los hallazgos del cuerpo comenzaron un informe sobre la existencia de personas desaparecidas.

Cuando fue encontrado, continuó, el cuerpo de un hombre desconocido en el depósito de agua todavía llevaba pantalones y zapatos.