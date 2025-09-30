Semarang -mayor enfatiza la educación debe incluirse

SEMARANG (Antara) – El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, enfatizó que la educación debe incluirse porque es adecuada para cada ciudadano, sin mirar el estatus social y todo.

«Debe incluirse la educación, todos los niños tienen los mismos derechos para seguir la educación, que quieren ser ricos o pobres», dijo en Semarang, el martes.

Esto se transfirió cuando el viceministro social Agus Jabo Priyono se abrió en la Escuela de Pueblo Integrado de 45 Semarang (SRT) al abrir la introducción al entorno escolar (MPLS).

«Es por eso que estoy feliz porque la escuela humana en Semarang finalmente se puede realizar, esta es una prueba de nuestra cooperación mutua», dijo.

Según él, la escuela humana en Semarang es una clara prueba de cooperación mutua de todas las partes para realizar una capacitación para las personas pobres.

La educación, dijo, es el derecho de cada ciudadano, tanto aquellos que tienen más o viceversa.

Incluso enfatizó que la ciudad de Semarang da prioridad a la educación inclusiva para todos, incluidos aquellos que están clasificados como pobres.

Con los niños que van a la escuela en SRT, dijo, una carga para los padres de financiar escuelas puede ser más ligero.

El paso es una manifestación tangible de la dedicación del gobierno central para recoger y abrazar a los niños en educación.

«Se espera que no haya más niños que no vayan a la escuela más tarde. Además, esta escuela humana es el mandato de la instrucción presidencial número 8 de 2025 para eliminar la pobreza extrema, una de las cuales es por educación», dijo.

Espera que los niños que van a la escuela en SRT puedan adquirir conocimiento, desarrollar carácter y progreso para que puedan enfrentar el mundo y alcanzar sus objetivos.

«Desde aquí esperamos que los grandes niños nazcan con varias profesiones orgullosas», dijo.

