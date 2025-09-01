Semarang listo para desarrollar el turismo de la playa de Mangunharjo

SEMARANG (Antara) – El Ayuntamiento de Semarang está listo para desarrollar el turismo de la playa de Mangunharjo en Mangkang Kulon, distrito de Tugu, ubicado en el área de la costa oeste de Semarang para estimular las visitas turísticas.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, dijo que Mangunharjo Beach tenía un gran potencial para desarrollarse como una atracción turística que se vende.

«Queremos construir la playa de Mangunharjo, que se encuentre en el área de Mangkang Kulon, será un turismo de playa barato pero hermoso para el público en general», dijo Agustina.

Según él, el área tiene muchas ventajas en el sector turístico, que van desde el panorama natural hasta la existencia de empresas locales de micro pequeñas y medianas (MIPYME).

Por esta razón, le pidió al Secretario Interino (PJ) que realizara el mapeo y la preparación del área en el área de Mangunharjo Beach.

«Si es posible, construiremos más limpios y más agradables, para que los vendedores ambulantes puedan vender de manera saludable, pero los costos aquí deben permanecer baratos», dijo.

Explicó que algunos de los activos en la zona costera de Mangunharjo pertenecían a la ciudad de Semarang City y algunos otros pertenecían al gobierno provincial de la Java Central.

Los activos del gobierno provincial de la Java Central en la playa de Mangunharjo son el Edificio de Subasta de Fish (TPI).

El gobierno de la ciudad de Semarang ahora presenta un proceso de subsidio, para que los activos se puedan usar de manera óptima.

«Este es el proceso de subsidio, más adelante en el futuro lo maximizaremos para que pueda construirse aún mejor», dijo.

Además del desarrollo del turismo, Agustina también enfatizó la importancia de mantener una atmósfera favorable en medio de una situación de seguridad en Indonesia, incluida la ciudad de Semarang que se calentó.

Mangunharjo Beach tiene una atracción distintiva por el turismo costero de la ciudad de Semarang, que van desde la preservación de los bosques de manglares, las manchas de peces y el TPI de Mangkang, los vendedores de MSME en la costa, hasta la exótica puesta de sol Panorama

Se espera un desarrollo adicional que Mangunharjo Beach se convierta en un destino superior que sea sostenible, ecológica e inclusiva.