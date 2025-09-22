Semarang DPRD enfatiza el siguiente cierre de Rowosari Wild TPA

SEMARANG (Antara) – El Consejo Representativo Regional (DPRD) de Semarang City, Central Java, enfatizó el orden del cierre de la ubicación final de eliminación de los desechos salvajes en la región de Rowosari que limita con la regencia de Demak.

El comité de DPRD de la ciudad de Semarang C -Member Dini Inayati, en Semarang, dijo el lunes que el vertedero fue cerrado recientemente por la administración de la ciudad, pero hasta ahora no existe una solución alternativa para los vertederos.

Esto se transfirió cuando el FGD (discusión del grupo focal) con respecto al almacenamiento de desechos domésticos con residentes de Rowosari en la casa de la aldea de Rowosari.

El problema del TPA ilegal no se ha investigado hasta que los residentes se quejen de la incomodidad, como el humo peligroso de la quema de desechos, a olores desagradables que perturban las actividades de los residentes locales.

«Eso (TPA Rowosari ilegal) no pertenece al gobierno. Eso es ilegal. No hay reglas. Si no tienes reglas, es peligroso», dijo.

Según él, TPA que no se maneja adecuadamente es una pila de desechos que es peligroso para el entorno circundante.

Las pilas de residuos, dijo, produjeron gas metano inflamable que pone en peligro a los residentes, especialmente a los ancianos y niños pequeños, y luego filtrar (agua residual) puede contaminar los pozos de las personas.

Los residentes locales se quejaron del aroma que provenía de una pila de desechos, mientras que con la gestión correcta, la pila de desechos no causó olores.

La solución, dijo, se puede hacer separando entre residuos orgánicos e inorgánicos, así como la distinción de cualquier tipo de desechos.

En el FGD, varios líderes de los pilares adyacentes y regionales (RT/RW) traen los desafíos sobre la gestión de residuos, como la comprensión de los residentes sobre cómo clasificar los desechos correctos.

Dini respondió que ofrecer sitios de eliminación de residuos (TPS) y contenedores de desechos en cada región es el primer paso.

«Este es mi impulso para preguntarle al Sr. RT y Pak RW TPS3R. ¿Crees que los residentes están listos para administrar o no?» Preguntó a los residentes sobre la voluntad de administrar el almacenamiento de residuos locales.

Además, dijo que habría un plan para ofrecer estaciones de votación temporales detrás de la oficina de la aldea en Rowosari. Sin embargo, admitió que todavía hay restricciones en el acceso de la carretera que el contenedor no puede pasar fácilmente con camiones de basura.

Dini aseguró que supervisaría la ofrenda de instalaciones de contenedores para cada región y solicitó la iluminación de la colocación de centros electorales temporales antes de que se proporcionaran vertederos permanentes para evitar que los residentes arrojen desechos en vertederos ilegales.

