Semarang City Rity apoya el establecimiento del museo de dibujos animados indonesios

SEMARANG (Antara) – El Ayuntamiento de Semarang apoya el plan para establecer el museo de dibujos animados de Indonesia en el área de la ciudad antigua de Semarang como un intento de fortalecerse como una ciudad histórica y una ciudad creativa.

El jefe del ala de la Oficina de Cultura y Turismo de la Ciudad de Semarang, Wiyyo, en Semarang el lunes, dijo que intentaría encontrar activos de construcción de la construcción del Ayuntamiento en el área de la ciudad antigua que se utilizará como ubicación en el museo.

«La antigua ciudad de Semarang tiene una fuerte atracción histórica y cultural. Hacer que el museo de dibujos animados indonesios en casa contribuya a los tesoros de los destinos turísticos y los espacios creativos que son únicos y elegantes», dijo

La idea de establecer un museo de dibujos animados indonesios provino del miedo a los dibujantes, académicos y la comunidad artística que aún no tiene una sala de representación decente en Indonesia.

Los dibujos animados no son solo obras de arte visuales, sino también medio de aspiración social, reflexión cultural, así como registros del viaje de la nación.

Se espera que el museo de dibujos animados de Indonesia en Semarang sea una casa de dibujos animados y un centro de investigación y documentación para almacenar archivos, obras y datos históricos de dibujos animados indonesios de generación en generación

Además, se convierte en un espacio de estudio para estudiantes, estudiantes, investigadores y el público en general que desean comprender el arte de dibujos animados.

El aspecto de la economía creativa también abre oportunidades de cooperación con dibujantes, diseñadores y jugadores en la industria creativa, y se convierten en destinos turísticos típicos que agregan una variedad de atracciones culturales en Semarang, especialmente en el área de la ciudad antigua.

Wing también dijo que de la presidencia de la Asociación de dibujantes de Indonesia bajo el liderazgo de Abdullah Ibn Talaha Late, una audiencia celebró una audiencia en relación con la construcción planificada del Museo de los dibujos animados de Indonesia.

«Semarang puede ser un pionero. El Museo de dibujos animados agregará una nueva identidad a la Ciudad Vieja, no solo como un área de patrimonio, sino también un espacio vital artístico contemporáneo que registra la cultura de la nación», dijo.

Se deben alentar a los pasos para darnos cuenta de la existencia del Museo de los dibujos animados a alentar a los dibujantes a que realicen diferentes actividades de socialización, como las actividades «van al Museo de dibujos animados»

Presidencia de la Asociación de dibujantes de Indonesia A Ibn Talha agradece ese apoyo porque Indonesia es el momento de tener un museo de dibujos animados.

«Pakarti ha elaborado un programa de socialización y está listo para trabajar con amigos de Ekraf de Disbudpar y Semarang», dijo el dibujante que enseña el programa de estudio de arte y arquitectura en Semarang Uin Walisongo todos los días.

Con la dedicación del Consejo de la Ciudad, dijo, los pasos para la conciencia del Museo de los dibujos animados de Indonesia se hicieron más claros y Semarang tenía un gran potencial para reducir una nueva historia.

Mientras tanto, Bambang Supradono, del Comité de Economía Creativa de la Ciudad de Semarang, dijo que el museo de dibujos animados será un hito importante, no solo como un centro de archivos e investigación, sino también como un espacio de aprendizaje y apreciación pública

«Indonesia tiene una larga y colorida tradición de dibujos animados, desde el período colonial, la era de la independencia, hasta ahora en la era digital. Desafortunadamente no tenemos espacio que realmente registre el viaje en general», dijo.

