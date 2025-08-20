Semarang City Regisy sugirió que todos no sean un PPPK a tiempo parcial

Semarang (Antara): el gobierno de la ciudad de Semarang asegura que todos los empleados restantes no se presentarán como funcionario gubernamental con un acuerdo de trabajo de tiempo de deporte (PPPK).

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, cuando fue confirmado en Semarang el miércoles, confirmó que el nombramiento no era un nuevo reclutamiento.

Dijo, sin embargo, es una forma de finalización del estado para los empleados no ASN que han servido y han participado en la selección de CPNS y PPPK en 2024-2025.

«En principio, no abrir nuevas vacantes. Todos los no ASN que tomaron la prueba en 2024-2025 y no han sido nombrados se presentarán como un PPPK a tiempo parcial. De esta manera no hay empleados no ASN en el gobierno de la ciudad de Semarang, según el mandato de la Ley ASN», dijo.

La reubicación fue una forma de dedicación al Ayuntamiento de Semarang cuando siguió la carta del Ministro de PanRB del 8 de agosto de 2025, que dio un límite de tiempo para la propuesta hasta el 20 de agosto de 2025.

Según los datos de la Oficina de Educación y Capacitación de la Ciudad de Semarang (BKPP), hay miles de empleados que se presentarán que consisten en diferentes categorías.

A saber, R2 (antigua base de datos Daily II BKN), no menos de una persona, entonces no se han designado 1.859 personas que no están en la base de datos de BKN participaron en la selección de P3K o CPNS.

El siguiente es R4, no menos de 150 personas que no son ASN, no ingresaron a la base de datos, han servido y participado en la selección y R5 no menos de 406 graduados de PPG que participaron en la selección de P3K.

«Para que el empleado total propuesto sea de 2.416 personas», dijo Agustina.

Además, repitió que el proceso no se debió a una resina, porque todos los candidatos de PPPK habían participado en el examen anterior, tanto CPNS 2024 como PPPK, a principios de 2025.

Es por eso que el gobierno de la ciudad de Semarang solo propone el nombramiento sobre la base de los datos registrados en el sistema de la Agencia de Personal del Estado (BKN).

«La prueba se llevó a cabo antes. Por lo tanto, las personas no tienen que entender incorrectamente, esta no es una nueva vacante, sino un esquema para los empleados que no son ASN que ya existen», dijo.

Con este acuerdo, dijo FUA, todos los empleados que no son ASN que hayan servido recibirán certeza.

«Esta también es una forma de nuestra dedicación para dar precios y seguridad legal para los empleados que han apoyado durante mucho tiempo los servicios públicos en la ciudad de Semarang», concluyó.

